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Pre nekoliko dana je izbio veliki požar u Lokvi Rogoznici, koji se proširio i prema Omišu, a starleta Ava Karabatić se ubrzo oglasila te je otkrila da je vatra navodno zahvatila i kuću njenog oca.

Ogroman požar zahvatio je područja iznad samog grada, ali se i približio centru grada.

Foto: Printscrean

Brojne kuće i zgrade su ugrožene zbog požara, a neki stanovnici i turisti su evakuisani. Na snimcima koji kruže internetom mogu se primetiti velike materijalne štete, izgoreli automobili i zgrade.

Tragom te vesti ekipa Telegrafa je potražila kuću Karabatića u Omišu.

"To ne postoji"

U razgovoru sa komšijama u mestu koje je pretrpelo veliku štetu, došlo je do saznanja da je starleti nije izgorela kuća, kao što je prethodno navela.

- Ne čitam novine baš, ali sam sada pratila zbog požara u Omišu. Jadni ljudi tamo. Što se Ave tiče, videla sam da je rekla da se spori oko neke kuće u Omišu koja je izgorela, ali koliko ja znam, to ne postoji... - rekao je jedan vremešni deda.

Ovako je ona izgledala nakon zlostavljanja:

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

- Ava je dolazila ovde kada je bila mala, ali onda je prestala. Njen deda je živeo tu u selu, ali ja sada ne znam čija je kuća ovde ostala, da li Avi ili njenoj tetki - dodao je on.

Rođaka: To je izmišljeno

Ženu koja se predstavila kao Avina rođaka, iznela je šokantne informacije.

- Mislim da joj majka živi u Omišu, ali ne znam da li je žena živa i dalje, nismo je dugo videli. Avin otac ima sestru Ivanu koja živi tu poviše Splita. Oni nisu bili u kontaktu, koliko znam. A ta kuća, to je izmišljeno - rekla je na početku ona i dodala:

- Mislim da je sve ovo ovde pripalo Avinoj tetki. Avin deda je valjda sve ostavio ćerki Ivani, jer je ona držala oca kod sebe, a Ivica, Avin otac, nije imao kontakt sa njim. Ava je ostala bez ičega - rekla je žena koja se predstavila kao Avina rođaka.

1/8 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Ava Karabatić se pre nekoliko dana oglasila vidno uznemirena putem društvenih mreža, te je otkrila kako je bukvalno ostala bez ičega jer je požar zahvatio kuću njenog oca oko koje se vodi spor.

- U šoku sam. Probudim se iz sna i prva vest koju saznam da je požar zahvatio kuću mog oca u Omisu, jedina nekretnina na koju imam pravo i za koju se sudim za deo s obzirom da s očevom porodicom nisam u dobrim odnosima. Ostala sam bez ičega. Pa kad je ovom hororu kraj - napisala je Ava.

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