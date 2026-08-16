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Bojan Tasić Džaja, pevač frontmen grupe "Amadeus bend", doživeo je neprijatnu situaciju na svom nastupu u Crnoj Gori, u Spužu, a sada se oglasio i otkrio šta se tačno dogodilo.

Naime, incident je nastao tako što je u publici došlo do koškanja koje je ubrzo eskaliralo u pravu veliku tuču, a koncert je morao biti privremeno prekinut.

- Organizacija koncerta bila je odlična, kao i atmosfera tokom čitave večeri. Dvadesetak minuta pred kraj neki momci su se potukli i tuča se proširila, ali se niko od nas nije osetio ugroženim i policija je brzo reagovala. Sve je bukvalno trajalo par minuta. Prvi put smo svirali u Spužu, koncert je bio sjajan, publike je bilo mnogo, ali kada se to dogodilo, morali smo da prekinemo svirku petnaestak minuta pre kraja - objasnio je Džaja detalje drame za "Informer".

Oglasio se MUP

Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore objavilo je zvanično saopštenje u kojem su izneti detalji nemilog događaja, a njihovo obraćanje javnosti prenosimo u celosti:

- Nakon ponoći, u mestu Spuž, opština Danilovgrad, na platou ispod mosta na reci Zeti, gde se održavao koncert u okviru manifestacije „Spuško ljeto“, došlo do narušavanja javnog reda i mira svađom više lica.

Naime, na samom kraju javne priredbe, došlo je do verbalne rasprave, a zatim i do fizičkog kontakta između više lica, kojom prilikom je napadnut i službenik Stanice kriminalističke policije Odjeljenja bezbednosti Danilovgrad koji se nalazio na službenom zadatku.

1/5 Vidi galeriju Amadeus Bend koncert na Roštiljijadi Foto: Marko Cvetković

Policijski službenici angažovani na obezbeđenju javne priredbe su u kratkom roku uspostavili stabilan javni red i mir, nakon čega su u službene prostorije doveli više lica od kojih su prikupljena obavještenja na okolnosti predmetnog događaja.

O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da u konkretnom slučaju nema elemenata krivičnog dela, već da se u radnjama učesnika cene elementi prekršaja.

Zbog počinjenih prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru, slobode su lišeni B.I. (42) i I.I. (36), oba iz Danilovgrada, protiv kojih je podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Navedena lica će danas biti sprovedena Sudu za prekršaje u Podgorici - stoji u saopštenju.

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