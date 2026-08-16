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Kada su se u javnosti pojavile glasovne poruke koje je Ana Nikolić uputila Jeleni Radanović, drama je privukla veliku pažnju, a sve je eskaliralo Aninim i Raletovim raskidom. Nakon toga, pevačica se oglašavala na društvenim mrežama, te delila razne citate o izdaji, a ovog puta se oglasila u potpuno drugom kontekstu.

Njena topla, nežna poruka, osvojila je mnogo srca, a po svemu sudeći, reči su upućene njenoj naslednici Tari.

- Ćerke uvek znaju da će mama biti na njihovoj strani šta god bilo. Jedino krilo iz kog nikada ne odeš je mamino krilo.

Foto: Printscreen Instagram

Sa druge strane, bilo je i onih koji su u ovim rečima prepoznali poruku upućenu majci Miljani, sa kojom godinama ima komplikovan odnos.

"Manipulacija je kada te krive zbog..."

Inače, Jelena se, takođe, oglasila nakon pomenute drame i na svom nalogu na Instagramu uputila sledeće reči:

- Manipulacija je kada te krive zbog tvoje reakcije na njihovo nepoštovanje - piše u objavi koju je Jelena Radanović podelila.

Foto: Screenshoot

Ubrzo nakon toga je objavila i zajedničku fotografiju sa svojim suprugom Slobom Radanovićem i citirala stihove iz pesme Cece Ražnatović "Da ne čuje zlo".

- Lete ptice grabljivice, tuđu sreću grabe, pa neka ih, sreća i nije bila za slabe - pisalo je u objavi.

Teške pretnje

Podsetimo, povod ovog sukoba su, prema Aninim tvrdnjama, poruke koje je Jelena navodno slala njenom partneru Goranu Ratkoviću Raletu.

Nikolićeva je prethodno poručila Jeleni da više ne kontaktira Raleta, uz tvrdnju da je pronašla određene poruke i fotografije.

- Budem li videla još jednu tvoju poruku poslatu Raletu, jer ti si apsolutno nekompetentna da se baviš muzikom, a Rale više nema čepljenja i sve slike koje sam našla, zube i sve. Šta si ti? Lekari bez granica, alo - rekla je Ana.

1/7 Vidi galeriju Pevačica zna kako da privuče pažnju Foto: Instagram, Printscreen/You Tube, Printscreen/Instagram

Pevačica je potom iznela i niz uvreda i pretnji na račun Jelene.

- Budeš li mu se obratila povodom ovoga, odseći ću ti jezik, kunem ti se. Ku*etino raspala. Nemoj da ti uništim i ovaj brak i oteram u dom za majke sa decom koja nemaju za život. I da ti Kiju vratim na vrat da ti napravim pakao od života - govorila je Nikolićeva.

Ana je, prema navodima iz prvobitnih objava, otišla još dalje, poručivši Jeleni da će je, ukoliko nastavi da kontaktira Raleta, „izvlačiti iz Drine i Morave“.

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