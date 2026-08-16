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Tanja Savić uživa u ljubavi i skladnoj vezi sa izabranikom Muhamed Muki Bešić, a sada su ih novinarske ekipe srele na beogradskom aerodromu, po povratku sa putovanja.

Tanja je, kao i uvek, izgledala kao prava dama, bez trunke šminke, istakavši svoju prirodnu lepotu, dok je Muki džentlmenski nosio njihove kofere i nije krio dobro raspoloženje.

1/6 Vidi galeriju Tanja Savić Foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Najpre, Tanja se prisetila svadbe svog brata i otkrila kako se provela.

- Prelepo je bilo. Nije trajalo dugo, nisam ja ostala do kraja do duše. Nemanja je bio najemotivniji. Hteo je da to bude privatno i uspeo je u tome. Negde su mu ljudi zamerili, od rodbine, što nisu bili na čelu. Ja ga razumem, da nije mogao svima da se posveti - govori Tanja za "Blic".

O svadbi

Inače, njih dvoje se često zajedno pojavljuju na raznim događajima, a ekipa Kurira ih je nedavno zatekla na koncertu Marije Šerifović:

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić sa verenikom na koncertu Marije Šerifović Foto: Nemanja Nikolić

Potom, ona je progovorila svojoj svadbi.

- Prestala sam o tome da razmišljam, ostvarena sam kao majka. Imam partnera sa kojim sam 5 godina. Ostvarena sam i kada je karijera u pitanju. Na koži sam osetila i dobro i zlo, i neko sam ko stvarno može da utiče dobro na omladinu, da ih uči pozitivnim stvarima - istakla je, pa nastavila:

- Da li je to do godina, više me i ne radi. Nisam više kao nekad kad sam bila klinka, pa bitno mi je samo venčanicu da obučem, briga me i za goste i da l ću se sutra razvesti, samo venčanicu da obučem. Prestala sam da razmišljam o tome. Sad mi je važno da su mi deca živa i zdrava, partner i ljudi koje volim - rekla je.

O letnjoj sezoni

Istakla je da nema zamerke na ovu sezonu, istakavši da radi posao koji voli.

1/4 Vidi galeriju Tanja Savić srećna i zadovoljna žena Foto: A.Milinković, ATAIMAGES

- Sezona je bila ok, kao i svaki put. Nisam ja neko ko se razume koliko je ljudi bilo prošle godine. Meni je uvek isto, desi se nekad da ima manje ljudi, da se baš vidi i to nije prijatno. Stisneš zube, radiš posao koji voliš i ispoštuješ ljude koji su došli. To je sve normalno, može se desiti svima i ja to skroz razumem - objasnila je Tanja za pomenuti medij.

Na aerodromu ih je sačekao luksuzni automobil, dok je Muki preuzimao kofere, a pevačica se smestila u vozilo.

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