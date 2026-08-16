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Ovih dana se starleta Ava Karabatić nalazi u centru pažnje, nakon što je u javnost iznela da je pretrpela nasilje, a za to optužuje bivšeg verenika.

Ovog puta je podelila fotografiju povreda, koju ranije nismo imali prilike da vidimo.

Foto: Instagram

Uz to, Ava je iznela potresnu ispovest i priznala da je trpela nasilje jer se nadala da će postati majka. Dodaje da je sigurna da bi joj majčinstvo promenilo život iz korena, međutim, do toga nije došlo.

Jeziva ispovest

- Toliko sam želela dete i toliko sam psihički patila kad sam imala spontani, jer smo od početka veze radili na tome i nikad nismo koristili zaštitu. Na neki način, uverena sam da bi meni majčinstvo promenilo život iz korena, ali očito nije bilo suđeno, valjda s razlogom - obratila se Ava na Instagramu, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Prinskrin Instagram

"Očajnički sam vapila da imam dete"

- Očajnički sam vapila da imam dete, svoje dete. Znala sam, ako dođe do toga, da ne mogu da ostanem u disfunkcionalnom odnosu; imala sam plan da pobegnem, daleko, u novi život. Znam da ćete osuđivati, ali možda na neki lud, nenormalan način, razlog zašto sam toliko trpela zlostavljanje jeste upravo taj što sam se nadala trudnoći. Mislila sam da je to jedini beg, ali nije. Imam već 38 godina i znam da će mi sve teže i teže biti da obavim tu reproduktivnu ulogu u životu, ali ja ne odustajem od ljubavi, znam da prava ljubav postoji, jer ko smo i što smo bez traga ljubavi u ovom surovom svetu - zapitala se onda ona, pa zaključila:

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

- Više ne forsiram ništa, ako je suđeno, dogodiće se. Verujete li vi u filmsku ljubav, da se s nekim slučajno sretnete, padnu vam papiri koje nosite, on vam pomogne da ih skupite, pa taj prvi pogled gde se oseti hemija, po mogućnosti da je lep, ne znam, u meni dete koje veruje u bajke nikad neće umreti - pisalo je u potresnoj ispovesti.

"Eksplicitni videi su postavljeni protiv moje volje"

Podsetimo, starleta se prvi put na ovu temu oglasila neposredno nakon nemilog događaja i iznela veliko saopštenje koje je potreslo domaću javnost.

- Upravo idem u policiju s hitne, uspela sam pobeći iz stana. Slomljena mi je jagodična kost. Zadnjih meseci ne trpim klasično psihičko i fizičko nasilje, već monstruozna dela rađena protivno mojoj volji. Od seksualnog maltretiranja, udaraca itd. do još monstruoznijih stvari koje neću ovde pisati. Nažalost, nemam nikog, sama sam, nemam ni dokumente. Ja nemam OnlyF**ns ili neku sličnu stranicu da stavljam po*nografske videe i od toga zarađujem. Takvi postavljeni videi nisu samo postavljeni protiv moje volje na besplatne pornografske stranice, već sam bila i prisiljena snimati. Svako ko je pogledao te videe može zaključiti po mom ponašanju da sam primorana, a ako pojačate zvuk, poslušajte što mu šapćem jer nisam smjela pričati dok se snimalo (“ugasi to, boli me, ne iskorišćavaj me, imam modrice”). Sve su to dokazi koji će, nadam se, vredeti na sudu - napisala je na Instagramu, a sve što je iznela, možete pročitati OVDE.

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