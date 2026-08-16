MALA CANA OTKRILA DA LI SE ODRIČE PREZIMENA BAJIĆ Progovorila o njihovim raspravama, pa donela odluku: Vraćam se pevanju
Pevačica Mala Cana početkom prošlog meseca doživela je veliki gubitak kada je ostala bez supruga Andrije Bajića, a nakon njegove smrti usledile su brojne turbulencije i javne prozivke sa njegovim ćerkama. Sada se ponovo oglasila i otkrila šta planira u narednom periodu.
- Srećo moja, živote moj. Nastaviću tamo gde si stao, boriću se za pravdu, istinu kako si me učio i da pomognem svakom kao što si i ti radio, nastaviću sa pevanjem jer si mi ti to rekao i želeo, sve što si mi rekao ću uraditi onako kako si ti želeo. Deo mene je otišao sa tobom, a druga polovina si ti koji ćes živeti u meni i kroz mene. Pronosiću narodnu muziku onako kako si mi rekao, čuvaću sve što si mi ostavio. Znam da ćeš uvek biti uz mene i čuvati me od svakog zla kao i što si me čuvao i biti ponosan na mene. Hvala ti za predivne godine provedene sa tobom, za svu ljubav, poštovanje, podršku, lepu reč... Čak i kad bi dosli u neku raspravicu nikad nismo ćutali već ni par minuta ne bi prošlo uhvatio bi me za ruku ili ja tebe, zagrlio i ćutali... Nama reči nisu bile potrebne, niti reč 'izvini', dovoljno je bilo pogled i čvrst zagrljaj kojim smo govorili jedno drugom "ne dam te nikom", bili smo jedno drugom sve, disali kao jedno, zato znam i verujem u Boga milostivog da si ti tu kraj mene, uz mene, da ćes živeti kroz mene dok sam ja živa, a kad dođe moje vreme da ćemo ponovo biti zajedno i da ćeš me čekati - napisala je ona, pa dodala:
"Nosiću prezime Bajić dok sam živa"
- Volim te, živote moj, i uvek ću te voleti, čovek jednom oseti i doživi ovo što smo mi imali ili nikad, ti si to osetio samo sa mnom i ja sa tobom. Ponosna sam jer sam supruga jednog velikana, ambasadora Srpske narodne muzike Andrije Bajića, što nosim tvoje prezime Bajić i što cu ga nositi dok sam živa. Počivaj u miru zlato moje i Bog ti podario carstvo nebesko i mir tvojoj duši - dodala je Mala Cana na Instagramu.
Tuga na groblju
Podsetimo, Andrija Bajić preminuo je 7. jula na VMA-a usled teške bolesti u devetoj deceniji. Sahranjen je na Novom groblju u Aleji zaslužnih velikana, a juče su porodica i najbliži prijatelji obeležili 40 dana od njegove smrti.
Pored najbližih članova porodice i prijatelja u tišini juče je održan pomen pokojnom Bajiću, a njegova supruga je zakasnila.
Mala Cana vidno tužna i u crnini došla je na pomen, te je ubrzo pala na kolena i zaplakala iz sveg glasa.
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