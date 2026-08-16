- Srećo moja, živote moj. Nastaviću tamo gde si stao, boriću se za pravdu, istinu kako si me učio i da pomognem svakom kao što si i ti radio, nastaviću sa pevanjem jer si mi ti to rekao i želeo, sve što si mi rekao ću uraditi onako kako si ti želeo. Deo mene je otišao sa tobom, a druga polovina si ti koji ćes živeti u meni i kroz mene. Pronosiću narodnu muziku onako kako si mi rekao, čuvaću sve što si mi ostavio. Znam da ćeš uvek biti uz mene i čuvati me od svakog zla kao i što si me čuvao i biti ponosan na mene. Hvala ti za predivne godine provedene sa tobom, za svu ljubav, poštovanje, podršku, lepu reč... Čak i kad bi dosli u neku raspravicu nikad nismo ćutali već ni par minuta ne bi prošlo uhvatio bi me za ruku ili ja tebe, zagrlio i ćutali... Nama reči nisu bile potrebne, niti reč 'izvini', dovoljno je bilo pogled i čvrst zagrljaj kojim smo govorili jedno drugom "ne dam te nikom", bili smo jedno drugom sve, disali kao jedno, zato znam i verujem u Boga milostivog da si ti tu kraj mene, uz mene, da ćes živeti kroz mene dok sam ja živa, a kad dođe moje vreme da ćemo ponovo biti zajedno i da ćeš me čekati - napisala je ona, pa dodala: