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Pažnju javnosti privukao je novi sukob Asmina Durdžića i Filipa Cara, koji se dogodio tokom Asminovog i Majinog gostovanja u emisiji "Narod pita", a sada se Durdžić oglasio nakon svega i poslao poruku putem Instagrama.

Naime, Car je u emisiji izneo svoju stranu priče, a sada mu je Asmin poslao poziv da se sretnu u Bihaću:

- Što se tiče mangupa Starlete Filipa K**tona, sinoć je rekao da je krenuo u BG evo nema ga! Sad kaže da dolazi u utorak u Bihać, imaće priliku da pokaže koliki je mangup ili će samo ostati jedna ogromna vreća puna g**ana na TikToku - piše Asmin pa dodaje:

Foto: Printscreen Instagram

- Meni je pretio na TikToku nakon 14 sati sam bio sam u Opatiji sa svojom djevojkom gdje je on došao sa 20 ljudi a lično on se dovezao u Fići jer nema veliki mangup ni vozačku dozvolu! Ja sam bio sam i očekivao sam da će Divlja svinja isto sama da bude!!!! Toliko o njemu! Čekam ga u Utorak u Bihaću pa da vidimo da li će Starleta doći - izneo je svoju stranu Asmin.

"On se meni javio, ne ja njemu"

Podsetimo, uključenje Filipa Cara u emisiju "Narod pita" izazvalo je burnu raspravu, nakon što je Asmin Durdžić izneo svoju verziju događaja iz Opatije.

Durdžić je tvrdio da ga je tamo dočekao veliki broj ljudi, navodeći da je susret bio unapred organizovan i da je u sve bio umešan Filip Car.

Car je, međutim, tokom uključenja uživo demantovao njegove navode i izneo svoju stranu priče, poručivši: "On se meni javio, ne ja njemu".

Nakon emisije, Car je odlučio da javnosti pokaže i snimak razgovora iz Opatije, koji je objavio na svom TikTok nalogu, a koji je dodatno rasplamsao polemiku.

"Oni su došli u moj grad!"

Filip Car je ovom objavom direktno demantovao Asminove tvrdnje da je bio okružen Carevim ljudima i da mu je spremana sačekuša. Car ističe da su upravo Asmin i Maja došli u njegov grad, koji je udaljen oko 30 kilometara od njegovog grada, dok Maja, prema njegovim rečima, nema nikakve veze sa celom ovom situacijom.

1/15 Vidi galeriju Filip Car Foto: Printscreen, Printscreen Zadruga

- Jel želiš da te prijavim policiji - zabrinuo se u jednom trenutku Asmin, što je Filipu bilo nejasno jer je došao je sa dva druga.

- Niko te od njih neće dirnuti. Ja sa dva druga, ne znam s kim si ti. Oni će me ostaviti. Evo gde da me ostave - insisitirao je Filip na razgovoru u četiri oka.

- Sutra dolazi moj brat i rešavamo sve - rekao je Asmin, a onda se čuo žeski glas: "Daj ja da razgovaram s njim".

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