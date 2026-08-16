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Kristina Karić, supruga Osmana Karića i maćeha rijaliti učesnika Stefana Karića, oglasila se na društvenim mrežama i podelila tragične vesti o gubitku bliske osobe.

Ubrzo su usledile poruke podrške i saučešća, a Kristina se oglasila sledećim rečima:

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Foto: Printscreen YouTube

- Počivaj u miru, kumiću dragi - pisalo je na Kristininoj objavi na Instagramu koju je podelila uz emotivnu fotografiju, što je odmah izazvalo reakcije njihovih pratilaca i prijatelja koji izjavljuju saučešće.

Uz ovu fotografiju dodala je i jednu tužnu pesmu Tome Zdravkovića "Što te nema".

Podsetimo, porodica Karić je mnogo godina unazad pod budnim okom javnosti, a Osman i Kristina su poznati po tome što se međusobno neizmerno podržavaju kako u lepim, tako i u teškim životnim momentima.

Njihova porodica sada prolazi kroz jako težak period života, a Osman se nije javno oglašavao ovim tragičnim povodom.

"Zašto smo mi Karići bitni za rijaliti?"

Inače, u toku su pripreme za novu sezonu "Elite", a nedavno se povodom ove toga oglasio i Osman Karić.

Živi rijaliti životom Foto: Petar Aleksić, Kurir

- Zašto smo mi Karići bitni za rijaliti? Shvatićete to kada nas u sledećoj seriji 10. ne bude bilo. Kad tim ostane bez dobrog igrača i mene na tribinama kao glavnog navijača - napisao je Osman, a mnogi su se zapitali na kog igrača se odnose njegove reči, s obzirom na to da je njegov sin Stefan bivši rijaliti učesnik, dok je pružao podršku drugoplasiranoj učesnici "Elite 9" Aneli Ahmić.

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14:56
STARS 606 19.07.2026. Izvor: Kurir TV