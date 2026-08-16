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Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang završeno je sinoć na Trgu od oružja, gde su svoje modne vizije predstavili crnogorska kreatorka Marina Banović i jedan od najtraženijih regionalnih dizajnera Predrag Đuknić.

Banović je istakla da joj je posebno značilo što je kolekciju, koja je prvobitno trebalo da bude predstavljena na Cetinju, prikazala upravo na Trgu od oružja u Kotoru.

Foto: Božo Gunjajevic

Priča o crnogorskoj ženi

- Mislim da je prošlo nekih 15 godina od kada sam radila reviju u Kotoru. Jako sam bila srećna kada su me pozvali i rekli da će biti na Trgu od oružja, jer je ova kolekcija trebalo da bude prikazana na Cetinju. Ništa nije moglo da parira Cetinju kao Kotor i Trg od oružja. Negde mi je ova tema bila veoma važna, jer sam kroz nju prošetala kroz Crnu Goru i kroz priču o crnogorskoj ženi - kazala je Banović.

Ekskluzivno

Predrag Đuknić kaže da je u Kotoru predstavio više od 20 modela, od kojih su pojedini ekskluzivno pripremani upravo za ovu reviju.

- Imali smo svileni muslin, svileni taft, a neke od haljina, koje su ukrašene ručno vezenim perlicama, takođe su od svile - kazao je Đuknić.

Foto: Božo Gunjajevic

Govoreći o utiscima nakon izlaska na scenu i dugotrajnog aplauza kotorske publike, Đuknić ističe da mu je ova revija, nakon gotovo dve decenije rada, bila posebno značajna.

- Ovakav divan doček, ovako divna saradnja sa ljudima i ovaj broj modela je nešto posebno i samim tim je zaista bilo uživanje. Jednostavno, kada vidimo sve ono što smo radili u prethodnom periodu i ljude koji uživaju u svemu tome, to i za nas ostavlja posebne utiske - poručio je Đuknić.

Nevena Božović zablistala

1/7 Vidi galeriju Drugo izdanje modne manifestacije Fashion Bang Foto: Božo Gunjajevic

Na pisti se kao specijalna gošća pojavila pevačica Nevena Božović. muzičkom delu programa nastupila je Lara Baltić.

Organizatorke Fashion Banga su sestre Milena Mačić i Jelena Kašćelan, koje su nakon dugogodišnjeg bavljenja manekenstvom odlučile da svoje iskustvo prenesu i u oblast organizacije modnih događaja.

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