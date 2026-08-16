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Đole Đogani već godinama uživa u skladnoj zajednici sa Vesnom Đogani, dok je Slađa Delibašić nastavila da gradi svoj život i karijeru.

Ipak, njihov razvod i danas intrigira javnost, naročito zbog toga što su pravi razlozi kraha njihovog braka dugo ostali obavijeni velom misterije.

1/10 Vidi galeriju Bivši supružnici Slađa Delibašić i Đole Đogani Foto: Dragana Udovičić, Nemanja Pančić, Nemanja Nikolić

Đole otkrio šta je dovelo do kraha braka

Tokom jednog intervjua od ranije, Đole je izneo svoje viđenje događaja koji su prethodili njihovom razvodu.

On je tada tvrdio da se Slađa u periodu velike popularnosti i zarade našla u društvu koje je, prema njegovom mišljenju, negativno uticalo na nju.

- Slađa nije mogla da se snađe kad su u pitanju popularnost i novac. Nismo mi imali mnogo, ali za nju su se tada zakačile neke sponzoruše drugačijeg načina života i neki muškarci koji su je hteli za sebe i obećavali joj svašta - rekao je Đole u dokumentarcu o porodici Đogani.

1/5 Vidi galeriju Đole Đogani može da uživa Foto: Privatna Arhiva, Kurir, Srpski atletski savez/Peđa Milosavljević

Kako je tada isticao, njihov odnos je vremenom prolazio kroz sve veće promene, a među problemima koji su se pojavili bila je i Slađina potreba za većom slobodom.

"Tražila je više slobode nego što supruga i majka treba da ima"

- Slađa se pogubila i počela da traži od mene više slobode nego što supruga i majka dvoje dece treba da ima. Recimo, da sa drugaricama izlazi do dva sata noću, a da ja sedim kod kuće i čekam je. To je bio jedan od njenih uslova. Meni to nije odgovaralo i rekao sam joj: "Ajde lepo da završimo sa svim tim" - ispričao je on.

Danas su u dobrim odnosima

Iako je od njihovog razvoda prošlo 26 godina, Đole i Slađa danas neguju korektan i prijateljski odnos.

1/7 Vidi galeriju Đole Đogani i Slađa Delibašić Foto: Printscreen

Nekadašnji supružnici su čak povremeno sarađivali, a Slađa se pojavljivala i u spotovima Đoleta i Vesne, čime su pokazali da su davne nesuglasice ostavili iza sebe.

Iako su odavno krenuli različitim životnim putevima, uspeli su da sačuvaju blizak odnos i bez zadrške se podrže kada je to potrebno.

OVDE pročitajte šta je Slađa govorila o njihovom odnosu.

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