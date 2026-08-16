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Iako je veoma mlada uplovila u muzičke vode, Nataša Bekvalac tokom odrastanja nije zapostavila obrazovanje. Pevačica je završila Višu školu za sportske trenere, a ljubav prema sportu nasledila je od svog oca.

Diplomirala sa desetkom

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Danas je javnosti poznata prvenstveno kao uspešna pevačica na domaćoj sceni, ali je njeno obrazovanje zanimljiv deo života o kojem se ne govori toliko često. Nataša je svojevremeno otkrila i koliko joj je značilo što je školovanje privela kraju sa odličnim uspehom.

- Bilo je veoma lepo kad sam diplomirala s desetkom. Tog trenutka sam dobila želju da nastavim sa školovanjem - ispričala je Nataša Bekvalac svojevremeno.

Ovako je zamišljala budućnost

Pevačica je tada govorila i o tome kako bi volela da izgleda njen život ukoliko se jednog dana udalji od muzičke scene. Kako je istakla, sebe je videla u svetu fitnesa i zdravog načina života.

1/7 Vidi galeriju Nataša Bekvalac Foto: Kurir

- Vidim sebe u nekom lepom fitnes centru kako pomažem ljudima da održe formu ili steknu vitku liniju. To je ono što u budućnosti želim da radim. Odličan sam teoretičar, ali loš praktičar. Znam da drugima pričam o prednostima zdravog načina života, ali ja živim kampanjski, hranim se neredovno. Događa se da izgubim po deset kilograma za dvadesetak dana.

Hana promenila planove

Inače, Natašina ćerka Hana Ikodinović, koju je dobila u braku sa Danilom Ikodinovićem, preselila se u Madrid, gde trenutno studira psihologiju. Ipak, kako je pevačica otkrila, njena naslednica planira promenu fakultetskog usmerenja i prelazak na marketing.

1/3 Vidi galeriju Hana Ikodinović pozira u svom domu u uskoj haljini Foto: Printscreen Insatgram

- Uspela je ona, mi smo u startu došli do problema, upisala je psihologiju, kaže: "Mama, ja ne želim da studiram medicinu". Sada smo u promeni na marketing. Želja je njena, ali sam uticala. Volela bih da puno vremena provodimo zajedno - istakla je Nataša za domaće medije.

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