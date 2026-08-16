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Nataša Rodić trenutno boravi na Mikonosu, odakle svojim pratiocima gotovo svakodnevno pokazuje delić atmosfere sa odmora. Sestra Bogdane Ražnatović i Bojane Šijan objavila je niz fotografija sa odmora, a posebno je privukla pažnju ona na kojoj se vidi njen momak kog je vešto skrivala od javnosti, ali i prsten na njenoj ruci.

Pokazala momka

Naime, Nataša Rodić podelila je fotografije sa misterioznim partnerom čiji identitet i dalje krije, a objava je odmah izazvala brojne reakcije i komentare.

Za početak, Nataša je pozirala u raskošnoj beloj haljini ukrašenoj kristalima, što je odmah podgrejalo priče o mogućem venčanju. Sa lica nije skidala širok osmeh, dok je lice svog partnera vešto sakrila rukom.

Foto: Printscreen Instagram

Iako mnogi već neko vreme čekaju da na ruci najstarije sestre Rodić ugledaju verenički prsten, pažnju je privukao raskošan prsten koji je nosila na srednjem prstu, pa su društvene mreže odmah počele da bruje.

Nataša je ovog puta prvi put javno pokazala partnera, a potom podelila i fotografiju strasnog poljupca, jasno stavivši do znanja koliko uživaju u ljubavi.

Foto: Printscreen Instagram

Uživa u letu

Rodićeva često na Instagramu deli trenutke iz privatnog života, a njene objave sa putovanja posebno privlače pažnju. Sudeći po fotografijama, Mikonos joj je i ovog puta pružio idealan ambijent za odmor, sunčanje i uživanje u letnjim danima.

1/4 Vidi galeriju Nataša Rodić uživa sa dečkom Foto: Printscreen Instagram

Nataša je poznata po tome da vodi računa o svom izgledu i stajlingu, a najnovijim fotografijama još jednom je pokazala da joj mediteranska atmosfera i leto veoma prijaju.

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