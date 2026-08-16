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Asmin Durdžić i Filip Car ponovo su u centru pažnje zbog najavljenog susreta, o kojem se već neko vreme naširoko priča, a sada su se obojica još jednom javno oglasili tim povodom.

- Krenuo sam ti za Beograd! - pisao je Car u porukama, pa je nastavio:

- Vidimo se, obuci štikle i haltere, da te ka**m ko ku**u.

- Starleta rekla da je krenuo za Beograd, jos uvek nije stigao, mora da mu je stala Fića na putu! Umesto da bude sa svojom ćerkom, on proganja Maju i igra rialiti i prosi po "Narod pita" da mu bacaju giftove po TikToku! - naveo je Asmin.

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Foto: Printscreen Instagram

- Ku***a smrdljiva tiktokerska, nadrogirano smeće! Od večeras ću te j**ati statusima, šta si veliki tata sve pričao o majci svog deteta, dr**o debela i ti nekom morališeš, smeće smrdljivo ljigavo! - dodao je Alibaba.

"Veliki mangup nema ni vozačku dozvolu"

Inače, Asmin mu je pre ovoga poslao poziv da se sretnu u Bihaću.

- Što se tiče mangupa Starlete Filipa K**tona, sinoć je rekao da je krenuo u BG evo nema ga! Sad kaže da dolazi u utorak u Bihać, imaće priliku da pokaže koliki je mangup ili će samo ostati jedna ogromna vreća puna g**ana na TikToku - piše Asmin pa dodaje:

Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Meni je pretio na TikToku nakon 14 sati sam bio sam u Opatiji sa svojom devojkom gde je on došao sa 20 ljudi a lično on se dovezao u Fići jer nema veliki mangup ni vozačku dozvolu! Ja sam bio sam i očekivao sam da će Divlja svinja isto sama da bude!!!! Toliko o njemu! Čekam ga u Utorak u Bihaću pa da vidimo da li će Starleta doći.

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STARS 609 01.08.2026. Izvor: Kurir TV