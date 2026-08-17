- Draga mama, srećan rođendan! Želim da ti se ostvare sve želje, da ubek budeš sretna, voljena i zaštićena od loših ljudi. Želim ti da uvek imaš svoj pozitivan mindset i da ne dozvoliš da ti iko i bilo ko oduzme to što nosiš u sebi. (Tvoje JA). Ti si najsnažnija osoba na svetu, način na koji si se izborila sa mržnjom, nepravdom je nešto što ne bi svako mogao. Ugledam se i divim zbog toga kakva si ličnost, kako se obraćaš ljudim, kako širiš ljubav, kako se izražavaš, i zbog tvog humora, kako dobre poruke ostavljaš, i tvoje iskrenosti. Ne plašiš se da budeš svoja i kažeš svoje mišljenje. Ti si mama jedna u milijardu, u stvari u beskonačno. Nikad se više neće roditi još jedna Jelena Karleuša, jer si stvarno izvanredna i posebna osoba. Znaš da osetiš kako se neko oseća, čak i kad ti osoba ne kaže nijednu reč. Želim da uživaš u ovom današnjem danu i naravno još više ti želim da ti svaki dan bude poseban - napisala je Karleuši mlađa ćerka Nika.