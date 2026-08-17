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Jelena Karleuša danas slavi rođendan, a najemotivniji poklon stigao joj je nekoliko minuta nakon ponoći! Ćerke Atina i Nika priredile su joj iznenađenje koje ju je potpuno ganulo i izmamilo suze.

- Draga mama, srećan rođendan! Želim da ti se ostvare sve želje, da ubek budeš sretna, voljena i zaštićena od loših ljudi. Želim ti da uvek imaš svoj pozitivan mindset i da ne dozvoliš da ti iko i bilo ko oduzme to što nosiš u sebi. (Tvoje JA). Ti si najsnažnija osoba na svetu, način na koji si se izborila sa mržnjom, nepravdom je nešto što ne bi svako mogao. Ugledam se i divim zbog toga kakva si ličnost, kako se obraćaš ljudim, kako širiš ljubav, kako se izražavaš, i zbog tvog humora, kako dobre poruke ostavljaš, i tvoje iskrenosti. Ne plašiš se da budeš svoja i kažeš svoje mišljenje. Ti si mama jedna u milijardu, u stvari u beskonačno. Nikad se više neće roditi još jedna Jelena Karleuša, jer si stvarno izvanredna i posebna osoba. Znaš da osetiš kako se neko oseća, čak i kad ti osoba ne kaže nijednu reč. Želim da uživaš u ovom današnjem danu i naravno još više ti želim da ti svaki dan bude poseban - napisala je Karleuši mlađa ćerka Nika.

Jelena Karleuša
Foto: Screenshot

Ova emotivna poruka dočekala je tačno u ponoćna stolu u vili na Senjaku.

Inače, Karleuša je sinoć za svoj rođendan otvorila i novi Instagram profil i to nekoliko meseci nakon što joj je stari potpuno ugašen. Atina i Nika su joj se odmah obratila zbog toga, pa ujedno uz rođendan, čestitale i povratak na mreže.

Ponovo otvorila Instagram

Nakon brojnih napada, prijava i prethodnih gašenja naloga, Karleuša je odlučila da se vrati na društvenu mrežu na kojoj je godinama važila za jednu od najdominantnijih i najpraćenijih zvezda u ovom delu Evrope.

Nova stranica već privlači ogromnu pažnju, a njen povratak dolazi nakon turbulentnog perioda tokom kojeg je njen Instagram više puta bio ugašen ili nedostupan. Ipak, Karleuša se nije predala - otvorila je novi profil i jasno poručila da je ne mogu tek tako skloniti sa scene.

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