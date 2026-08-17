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Sonja Vuksanović odlučila je da delić atmosfere sa svog letovanja podeli sa pratiocima na Instagramu, gde je pokazala kako provodi dane daleko od svakodnevnih obaveza.

Bivša supruga Željka Šašića i Ace Lukasa uživala je u luksuznom smeštaju, sunčanju i vožnji brodom, a deo odmora zabeležila je i fotografijama u bikiniju.

Pažnju je privukla i objava iz lifta, na kojoj je pozirala u provokativnom izdanju, sa peškirom u ruci. Fotografija je brzo izazvala reakcije njenih pratilaca, koji su joj u komentarima ostavljali brojne komplimente.

Sonja se tokom odmora uglavnom opušta i uživa u vremenu provedenom na moru, a fotografije koje objavljuje pokazuju da joj letnji dani i te kako prijaju.

1/11 Vidi galeriju Sonja Vuksanović Foto: Screenshot

Sonja iz oba braka ima po jednu ćerku

Sonja sa Lukasom ima ćerku Viktoriju. Inače, pre braka sa Lukasom, Sonja je bila udata za Željka Šašića sa kojim je dobila ćerku Sofiju. Sofija je nedavno govorila o braku svojih roditelja i otkrila u kakvim su danas odnosima.

- Scena, svađa i rasprava dok su bili u braku nije bilo. Tek možda posle razvoda kada sam ja malo porasla i psotala svesna svega, tada je počela realnost da me udara. Najteže je bilo kada sam shvatila da smo svi odvojeno i da ne živimo zajedno. Sve kasnije mi je teže padalo nego sam razvod. Tata mnoge stvari pravda time da su to bile neke godine, tinejdžerski dani, ali nije baš to tako - rekla je Sofija tada.