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Pevačica Marina Visković dane odmora provodi na Mikonosu, gde uživa u društvu partnera čiji identitet već neko vreme ne želi da otkrije javnosti.

Pevačica je objavila niz fotografija sa odmora na kome uživa sa bogatim biznismenom. Ipak, jedna fotografija privukla je posebnu pažnju. Reč je o fotografiji na kojoj grli svog izabranika, dok je on okrenut leđima, obučen u majicu sa natpisom: "Ne pričaj sa mnom, imam ludu devojku".

Ovaj napis mnogi su povezali sa Marininom pričom da je njen izabranik poželjan damama, iako zauzet, te da mu žene čak prilaze i u njenom prisustvu.

1/8 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Screenshot

"Žene mu prilaze"

Naime, ona je nedavno ispričala da njenom partneru žene i dalje prilaze, istakavši da nije ljubomorna.

Pevačica nam je otkrila i da nije ljubomorna.

- Nisam ljubomorna. Razlika je biti nesiguran i ne dozvoliti da neko od vas pravi budalu. Ne znam da li sam ekstremno sigurna u sebe, ali nikada nisam imala gen za ljubomoru. Uvek smatram, ako može bolje, slobodno, srećan put. Niti sam ja tip koji izaziva ljubomoru, niti to radi moj partner. To je za mene sada potpuno nepoznata tema - rekla je Marina, pa otkrila jednu zanimljivu situaciju u vezi sa svojim partnerom.

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Ivica Račić