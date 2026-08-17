SRPSKA PEVAČICA KRIJE BOGATOG BIZNISMENA KOJEG JE ZAVELA: Kupio joj stan od 3 MILIONA €, a žene ga i dalje opsedaju - poslala im oštru poruku (FOTO)
Pevačica Marina Visković dane odmora provodi na Mikonosu, gde uživa u društvu partnera čiji identitet već neko vreme ne želi da otkrije javnosti.
Pevačica je objavila niz fotografija sa odmora na kome uživa sa bogatim biznismenom. Ipak, jedna fotografija privukla je posebnu pažnju. Reč je o fotografiji na kojoj grli svog izabranika, dok je on okrenut leđima, obučen u majicu sa natpisom: "Ne pričaj sa mnom, imam ludu devojku".
Ovaj napis mnogi su povezali sa Marininom pričom da je njen izabranik poželjan damama, iako zauzet, te da mu žene čak prilaze i u njenom prisustvu.
"Žene mu prilaze"
Naime, ona je nedavno ispričala da njenom partneru žene i dalje prilaze, istakavši da nije ljubomorna.
Pevačica nam je otkrila i da nije ljubomorna.
- Nisam ljubomorna. Razlika je biti nesiguran i ne dozvoliti da neko od vas pravi budalu. Ne znam da li sam ekstremno sigurna u sebe, ali nikada nisam imala gen za ljubomoru. Uvek smatram, ako može bolje, slobodno, srećan put. Niti sam ja tip koji izaziva ljubomoru, niti to radi moj partner. To je za mene sada potpuno nepoznata tema - rekla je Marina, pa otkrila jednu zanimljivu situaciju u vezi sa svojim partnerom.
- Prilaze mu žene. On je vrlo zgodan i harizmatičan. Gde god da putujemo dosta privlači pažnju. Imali smo jednu zanimljivu situaciju. Kada smo snimali spot on je išao da se dogovara sa menadžerkom. Rekao joj je: "Moja devojka snima spot", a ona mu se sve vreme nabacivala, dok sam ja tu. Ja sam bila pozadi sa mojim prijateljem. Napravili smo od toga šalu. Rekla sam mu: "Hajde, žrtvuj se malo za karijeru, idi tamo, namigni". Naravno, zezali smo se. Bilo mi je simpatično - zaključila je Marina za Blic kroz osmeh, koja je od dečka dobila stan od 3 miliona evra.