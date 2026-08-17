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Otac bivšeg učesnika Elite Bore Santane pre nekoliko dana doživeo je moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Rijaliti učesnik, koji sada prolazi kroz veoma tešku fazu, obratio se ocu.

Naime, otac rijaliti učesnika doživeo je moždani udar dok je bio na plaži na Crnogorskom primorju, a kako je Bora otkrio, njegov otac nalazi se u komi i stanje mu je neizvesno.

On je sada objavio fotografiju svog oca uz poruku podrške, iskazujući da veruje da će sve pregurati i ponovo biti zajedno.

- Nije kraj dok stvarno ne bude kraj. Bori se, tata moj, uz tebe smo do poslednjeg daha. Verujem u tebe - napisao je Bora Santana uz emotikon spojenih ruku, koji simboliše njegove molitve za očevo zdravlje.

Foto: Screenshot

Lekari mu se bore za život

Nakon što mu je otac doživeo moždani udar, Bora se oglasio za Blic i otkrio šta se desilo ocu Draganu.

- Otac mi je doživeo moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Bore mu se za život, u komi je. Sve je neizvesno, došao sam odmah čim su mi javili. Nadam se da će preživeti i izboriti se - rekao je za Blic.

- Nedavno je sa maćehom napravio crkveno venčanje, to mu je bila velika želja. Baš zato što je bolestan hteli smo to da mu ispunimo i evo sada se ovo desilo. Svi smo jako uznemireni - rekao je Bora.