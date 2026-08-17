"TATA, NIJE KRAJ DOK..." Otac Bore Santane pao u komu, rijaliti učesnik potpuno slomljen
Otac bivšeg učesnika Elite Bore Santane pre nekoliko dana doživeo je moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Rijaliti učesnik, koji sada prolazi kroz veoma tešku fazu, obratio se ocu.
Naime, otac rijaliti učesnika doživeo je moždani udar dok je bio na plaži na Crnogorskom primorju, a kako je Bora otkrio, njegov otac nalazi se u komi i stanje mu je neizvesno.
On je sada objavio fotografiju svog oca uz poruku podrške, iskazujući da veruje da će sve pregurati i ponovo biti zajedno.
- Nije kraj dok stvarno ne bude kraj. Bori se, tata moj, uz tebe smo do poslednjeg daha. Verujem u tebe - napisao je Bora Santana uz emotikon spojenih ruku, koji simboliše njegove molitve za očevo zdravlje.
Lekari mu se bore za život
Nakon što mu je otac doživeo moždani udar, Bora se oglasio za Blic i otkrio šta se desilo ocu Draganu.
- Otac mi je doživeo moždani udar na plaži u Crnoj Gori. Bore mu se za život, u komi je. Sve je neizvesno, došao sam odmah čim su mi javili. Nadam se da će preživeti i izboriti se - rekao je za Blic.
- Nedavno je sa maćehom napravio crkveno venčanje, to mu je bila velika želja. Baš zato što je bolestan hteli smo to da mu ispunimo i evo sada se ovo desilo. Svi smo jako uznemireni - rekao je Bora.
kurir.rs/telegraf