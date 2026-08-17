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Ana Sević trenutno boravi na Mikonosu sa suprugom Danielom Nedeljkovićem, a fotografijama sa odmora pokazala je kako provode vreme na jednom od poznatih grčkih ostrva. Njih dvoje su pozirali zajedno, dok je Ana kroz objave na Instagramu evocirala uspomene na jedno od njihovih ranijih putovanja.

Voditeljka je uz jednu od fotografija podsetila da su na istom mestu bili i pre nekoliko godina, ali da se njihov život u međuvremenu značajno promenio.

"Istu ovakvu sliku imamo i iz 2019. Sedam godina kasnije, isto mesto, bogatiji za dvoje dece, još veća ljubav i dvoje ljudi koji su baš tamo gde su uvek trebali da budu", napisala je Ana u opisu objave.

1/10 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Printscreen/Instagram

Tokom boravka na Mikonosu, Ana je objavila više fotografija sa plaže i pokazala nekoliko kupaćih izdanja, dok je na pojedinim fotografijama pozirala i sa suprugom.

Pažnju je privukla i poruka koju je podelila uz jednu od fotografija sa odmora:

"Između plavog mora i beskonačnog leta, život je čini baš onako kako treba", poručila je Ana na Instagramu.

"U suzama sam išla da radim"

Pre nego što se posvetila muzici i voditeljstvu, Ana se oprobala i u kancelarijskom poslu, o čemu je svojevremeno govorila.

Od kancelarije do mikrofona

Naime, ona je nekoliko godina bila u jednoj firmi, međutim, kako tvrdi, tu je bila nesrećna uprkos dobroj plati.

- Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži - rekla je jednom prilikom Ana, pa je dodala: