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Jelena Karleuša danas je doživela novi udarac na Instagramu i to na svoj rođendan. Iako je upravo otvorila novi profil i njeno prisustvo na mreži je još pre nekoliko minuta bilo dostupno, nalog se sada više ne može pronaći.

Karleuša je novi Instagram profil otvorila nakon višemesečne drame sa ovom društvenom mrežom. Međutim, čini se da njen povratak nije dugo potrajao. Prilikom pokušaja da se pristupi novom nalogu, profil trenutno nije dostupan, a Instagram ne prikazuje njegov sadržaj.

Za svega nekoliko sati, odnosno od ponoći, od otvaranja skupila je skoro 10.000 pratilaca. Jelena je na novom instagramu objavila promotivne fotografije prethodnih albuma “Alfa” i “Omega”, a i storiju je okačila fotografije sa ćerkama koje su joj čestitale rođendan i priredile iznenađenje.



Sa novog profila Jelena je pratila samo tri osobe - ćekre Atinu i Niku, kao i jednu fan stranicu.

1/4 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Instagram

Napadi botova

Podsetimo, Karleuši je početkom 2025. godine ugašen profil koji je imao više od 2,4 miliona pratilaca. U martu je, nakon više od mesec dana deaktivacije, prema tadašnjim pravilima Mete praktično bio pred trajnim brisanjem.

Pevačica je nakon toga otvorila novi nalog, ali ni on nije dugo opstao. U junu prošle godine Karleuša je uspela da vrati svoj stari profil, a tada je objavila: „I napokon sam se vratila. Posebna zahvalnost za @kadirsenliix koji je učinio nemoguće! Kralj Turske“.

Radost zbog povratka, međutim, trajala je kratko. Već početkom jula Instagram joj je ponovo ugašen. Tada su se pojavile informacije da je nalog bio predmet masovnih prijava, odnosno botovskih napada, dok je njen tim radio na njegovom vraćanju.

Karleuša je u međuvremenu najavila da će na svoj rođendan, 17. avgusta, otvoriti potpuno novi Instagram profil. To je i učinila, ali je nalog, prema trenutnom stanju, ponovo nestao ili postao nedostupan.