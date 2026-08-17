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Senidah Hajdarpašević ovog vikenda imala je nastup u Hrvatskoj u jednoj od najvećih diskoteka, a i ako je žurka bila na visokom nivou, pop pevačica je doživela jednu neprijatnost, zbog koje je na kratko stopirala nastup.

Nju su neki pristutni ljudi u publici gađali ledom, što Senidah nije htela da toleriše pa se obratila oragnaozatorima i obezbeđenju.

- Ovako, ko je video? Molim vas, molim vas samo ako možete to da sredite, inače nećemo nastaviti samo to da kažem - obratila se ona.

Kako je objasnio jedan dečko, Senidu su jedno vreme gađali ledom iz publike, zbog čega je ona pobesnela.

- Uvek se nađe neko ko misli da je prepametan, pa su je gađali ledom - rekli su.

"Govorili su mi da sam muško"

Gostujući u podkastu, regionalna muzička zvezda priznala je da je tokom godina čula razne priče, ali da ju je jedna posebno iznenadila.

- Stvarno nema veze s mozgom da mi kažu da sam bila muško. Mislim, ono kao, i da jesam, ali nisam. To je kao... I oni znaju, oni to znaju: "Joj, znam ja." Znaš ti... - rekla je Senidah.