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Tea Bilanović jedna je od mladih nada estradne scene, koja se korak po korak penje na sam vrh estrade. Tea se sada oglasila iz svog novog doma, "bezobraznim selfijem". Pevačica se uslikala u ogledalu, a ono što je svima zapalo za oko je njeno bujno poprsje. Silikoni su jedva stali u gornji deo bikinija, a muški deo publike, nije štedeo reči kada je Teina nova objava u pitanju.

"Jao kakva si, ko med", "Au srce će mi stati"," Hoću da te ženim", "Bomba", "Bezobrazni selfi", "Nije za one sa slabim srcem" i mnogi drugi komentari na račun zgodne pevačice.

Pevačica se pohvalila telom koje je kao iscrtano, te pokazala koliko su se isplatili naporni treninzi koje ne propušta.

"Pričali smo o ulaganju"

Tea je nedavno objavila pesmu "Voli me" koju je radio Milan Stanković, pa se Bilanovića nedavno dotakla njihove saradnje.

- Što se tiče Milana, ja sam mnogo želela da mi on pravi jednu pesmu, zato što smatram da je pretalentovan. Generalno, volim njegovu muziku, njegovu diskografiju, a i ono što je radio drugim pevačima. I stvarno sam imala želju da mi on uradi jednu pesmu. I, eto, sasvim slučajno se desilo, preko zajedničke saradnice, da smo došli na ideju da mi on pravi pesmu. Pitala sam je i brzo smo se dogovorili. Naravno da ne radi on svakom, bilo kome pesme, to se vidi i po njegovim drugim pesmama koje je radio drugim pevačima. Ali, eto, oduševilo ga je na koji način kako gradim karijeru, pa čak i kojom brzinom, ali prvenstveno kojim koracima. Znači, da to nije sad sve odjednom i odmah, nego prosto se temeljno gradi - kaže ona.

1/6 Vidi galeriju Tea Bilanović za spot platila kokošku 400 evra Foto: Printscrean

Tea se dotakla i toga da li su imali priliku da popričaju van muzike u studiju, o privatnom životu.

- U studiju je zaista bilo super. Nije on sad nešto specijalno socijalan. Mislim, i normalno, ne poznajemo se, ali nisam ja njega ništa ispitivala. Nit smo uopšte pričali na temu privatnih stvari. Prosto, u studio kad sam ušla, dao mi je par saveta vezano za muziku, vezano za snimanje, kako da otvorim svoju kreaciju, da je pustim i muzikalnost. Eto, na tu smo temu malo pričali. To je usko vezano i za pesmu, ali stvarno, bilo je super - kaže ona.