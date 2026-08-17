Slušaj vest

Lepi Mića juče je u emisiji "Narod pita", žestoko zaratio sa jednim od gledalaca koji se uključio u program telefonskim putem. U studiju su osim lepog Miće bili i Sandra Todić, a tu je bila i Hana Duvnjak dok se njen partner Nerio Ružanjija.

Nerijo se uklučio preko telefona gde se takođe raspravljao sa Mićom, a onda se uključio gledalac koji je iskusnog rijaltii igrača razbesneo.

Nakon što je u emisiji prikazan prilog o odnosu Aneli Ahmić, Filipa Đukića i Sandre Todić, voditeljka Maša Mihailović pročitala je poruku koja joj je stigla direktno od Nerija Ružanjija.

"Ako može da mi kaže Ćomi kada sam rekao da je Sita dr*lja?! Jednom sam rekao, izletelo mi je i izvinio sam se sto puta za to. Čovek je izlapeo".

Ove reči su odmah izazvale reakciju Lepog Miće, koji mu nije ostao dužan i javno ga osudio:

"On je u velikim životnim problemima i on to treba da rešava. Nisam ja uneo informaciju iz Dubrovnika, nego je to Hana rekla. Ona je rekla ranije, ne znam kako, kao da ako kaže da će da ga upropasti. Ja sam samo rekao da neko ko je uradio šta je uradio, za to nema opravdanja. On je to rekao, ja ga osuđujem, kao što sam i za njega kada je nešto rečeno ili urađeno. Ja nisam izlapeo, niti imam nameru da ga vređam, samo mu govorim šta je on rekao".

1/8 Vidi galeriju Lepi Mića Foto: Printscreen, Kurir, Petar Aleksić

Brutalan sukob sa gledaocem, haos u studiju

Atmosfera se dodatno usijala kada se u program uključio gledalac koji je otpočeo sa provokacijama na račun Lepog Miće. Mića je na ove reči momentalno pobesneo i žestoko uzvratio uvredama od kojih su se tresli zidovi studija:

"J***ao te Mića Ahmić u usta, smeće ljudsko i gnjido ljudska, se*em ti se u usta. Je l' imaš ti da platiš račun za struju i infostan".

Hana progovorila o navodnom dogovoru Site i njenog sina

Isti gledalac je potom upitao Hanu da li je celokupno ponašanje nakon završetka sezone zapravo plod dogovora kako bi se izvukla finansijska korist:

"Hteo sam da pitam Hanu da li ima mogućnosti, pošto kada se završila sezona, da je to dogovor između Site i njenog sina da se tako ponaša i da se to naplati da bi ona izvukla... mi je to sumnjivo malo... da je u pitanju dobit, da su u pitanju pare".

Hana je odmah i bez oklevanja odbacila ove sumnje i odbranila situaciju:

"Ne, Bože me sačuvaj, nije ni ona toliko luda da napravi ovo sve...". Ona je u nastavku razgovora naglasila i da "ne postoji jedan odsto šanse da bi Nerio to uradio", kao i da ne veruje da bi u takvo nešto bila umešana Sita.

"Moja žena u svakoj sekundi zna šta radim!"

Tokom emisije, pročitano je i pitanje sa društvene mreže Instagram u kojem su Miću optužili da drži lekcije o prevarama i brakovima, dok je sa svojom suprugom tokom devet godina proveo svega dva meseca. Mića je odmah obrazložio svoju situaciju:

"Ja kada sam se bavio pevanjem, bio sam odsutniji mnogo duže nego sada. Ona sada ima uvid u to u svakoj sekundi za 24 sata šta ja radim".

Ubrzo nakon toga, u program se javila druga gledateljka koja je savetovala Hanu da se posveti mužu i detetu, te pomenula da se baka potrudila da kupe stan u Splitu. Međutim, Lepi Mića je ponovo prekinuo razgovor urlajući na gledateljku:

"Šta Vi podržavate, da trandže muževima pu**e, ali se vratio svojoj kući".

Gledateljka mu nije ostala dužna i oštro mu je uzvratila:

"Koga Vi branite?! Ona je promenila muškaraca... Ma šta može da se kaže. Odgajila sam ćerku, vrhunskog lekara u Americi... Ako je ona prešla preko toga, šta tebe briga"