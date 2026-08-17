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Učesnica Elite 9, uhapšena je nedavno, a sad je progovorila o tome. Sandra Todić gostujući u emisiji "Narod pita", prisetila se trenutka iza rešetaka, pa je otkrila kako je sve to izgledalo. 

- Nikad se neću promeniti! Nisam se tukla otkako sam napolju. Završila sam u zatvoru samo na jedan dan. Brzo sam pozvala moje, imala sam pravo na jedan poziv i platili su kaznu. Upoznala sam cimerke tamo, a posle deset minuta sam već izašla. To je bilo zbog vožnje bez dozvole. Da sam ostala duže, ne bih izdržala, obesila bih nekog, sto posto - ispričala je Sandra.

"Ne znam da kontrolišem bes"

Todićeva ne krije da je preke naravi i da lako plane, naročito kada je pod dejstvom alkohola.

- Kad popijem, ne znam da kontrolišem bes - rekla je ona.

Sandra Todić Foto: Printscreen, Printscreen YouTube

Kažnjena šestomesečnim honorarom 

Sandra Todić, dok je bila u rijalitiju suočila se sa oštrom sankcijom zbog kršenja osnovnih pravila ponašanja na imanju u Šimanovcima. Produkcija je donela odluku da ona bude kažnjena oduzimanjem šestomesečnog honorara.

Razlog za ovu visoku novčanu kaznu je taj što je Sandra vređala druge učesnike, konkretno Hanu i Nerija.

Iako su svim takmičarima jasno predočena pravila života u Beloj kući, a na samom imanju postoje i istaknuti plakati koji podsećaju na dozvoljeno i nedozvoljeno ponašanje, produkcija je ovim potezom potvrdila da se vređanje cimera neće tolerisati.

Inače, mnogi takmičari ne poštuju jasna pravila, a najčešće su kažnjavani zbog spavanja u nedozvoljeno vreme.

Pre nekog vremena upravo zbog tog prekršaja kažnjeni su oduzimanjen nedeljnog honorara Sara Šajić, Sara Stojanović, Miki Dudić, Iva Stupar, Anastasija Brčić, Nero Ružanji i Hana Duvnjak.

Osnovna pravila života na imanju prekršila je i Matorina devojka Dragana Stojančević zbog čega je kažnjena.

Miljana Kulić izbačena je sa imanja zbog udaranja Uroša Stanića i vređanja voditelja Milana Miloševića.

Kurir.rs

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