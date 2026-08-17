Slušaj vest

Boban Zdravković jedan je od pevača koji svoju dugoogodišnju karijeru uspešno održava, bez skandala i bez medijskog isticanja. Pevač živi u Nišu, svom rodnom gradu, vredno nastupa širom Balkana, a Bugarska ga obožava.

Gost ga pomešao sa konobarom

Pevač se nedavno prisetio trenutka kada je na nastup došao sa belom košuljom i leptir mašnom, pa ga je gost pomešao sa konobarom.

- Setio sam se jednog mog gostovanja u hotelu... Interesantno je da sam se obukao identično kao konobar – košulja i leptir-mašna", ispričao je pevač. U neko doba noći, pripiti gost mu je mahnuo rukom da priđe. "Prišao sam mu jer sam mislio da me zove da mu otpevam nešto, a on mi je poručivao piće i kaže mi: 'Konobar, koliko ti dođem za ovo?' Nisam znao da li da se smejem ili da plačem što me ne prepoznaje.

1/5 Vidi galeriju Pevač radi punom parom Foto: Kurir Televizija, Kurir

Zdrav život i tenis umesto poroka

Za razliku od mnogih kolega sa estrade koji su tokom karijere poklekli pred raznim iskušenjima, Boban Zdravković ponosno ističe da vodi potpuno zdrav život.

"Živim zdravo i nisam poklekao pred porocima. Volim sport i redovno igram tenis, ne pušim. Svako je gospodar svog života", izjavio je pevač za Kurir. On takođe dodaje da među kolegama nema mesta sujeti i ljubomori i da na nastupima rado peva i tuđe pesme, verujući da je zdrav rivalitet dobra stvar.

Njegova lična karta i pesma koja mu je potpuno promenila život i donela slavu jeste čuveni hit iz 1986. godine „Ne dolazi u moj san“ sa albuma „Klinka“. Pre snimanja te pesme Boban je bio anoniman pevač sa samo dve ploče. Zanimljivo je da ovaj vanvremenski hit nije postao popularan zahvaljujući televizijskoj ili radio reklami, već su je sami muzičari spontano proslavili u evropskim kafanama.

Pored ove pesme, hitovi poput „Ciganima srce daću“, „Pogledaj u nebo“, „Marakana“ i „Lagala me jedna Maja“ (koja je snimljena spontano i nije posvećena nijednoj stvarnoj Maji) i danas žive na svim veseljima.

Boban objašnjava da pesme bira isključivo po osećaju: "Dok se ja ne naježim, nema pesme". Svaku novu numeru prvo voli da otpeva uživo u kafani – ako prođe dobro kod publike, odlučuje se da je snimi, a ako ne, jednostavno odustane od nje.