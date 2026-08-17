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Pevačica Indira Radić rodila je sina Severina kada je imala 25 godina, nakon čega joj je bivši suprug zagorčao život, o čemu javnosti gotovo ništa ne zna.

Nakon razvoda, pevačica je prošla kroz izuzetno težak period tokom kojeg se grčevito borila za starateljstvo nad svojim naslednikom.

U potresnoj ispovesti, Indira je otkrila da joj je bivši partner u jednom trenutku samovoljno uzeo dete.

- Moj život, pogotovo u tom periodu, bio je pun trnja, izazova, iskušenja, suza, tuge, bola. Išla sam i borila se kao moreplovac. Da sam bila slabić i kukavica, ne bih opstala. Moj bivši je sam uzeo dete, tad sam htela da umrem - ispričala je pevačica prisećajući se najtežeg perioda u životu.

Nakon mukotrpne borbe i suđenja koja su se vodila kako u Bosni, tako i u Srbiji, sud je doneo odluku da sin zvanično pripadne njoj.

Oprostila bivšem

Ipak, uprkos ogromnom bolu i traumi kroz koju je prošla, Indira je uspela da pronađe snagu i bivšem suprugu pređe preko svega. Ključni trenutak pomirenja dogodio se kada je njihov sin odrastao.

- Moj bivši muž nije onaj koji moli, inače da jeste i dalje bismo bili u braku i bili bismo zajedno. Pošto nas je naš sin povezao u periodu kada je on već postao odrastao čovek, kada je hteo da se oženi, onda smo se mi našli kao roditelji i tu sam ja naravno preko svega prešla. Sama sam sebi rekla, ne mogu da zaboravim, ali jesam zaboravila", objasnila je pevačica.

Indira Radić Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Marko Karović

Ima snajku Ruskinju

Danas, Indira ne krije ponos kada govori o svom sinu Severinu, ističući da je izrastao u divnog, odgovornog muškarca koji brine o svojoj porodici.

Dodatnu sreću u njen život unela je i snaja, koja je u Srbiju došla iz Rusije i uspešno savladala srpski jezik. Pevačica naglašava da sa njom ima fantastičan odnos:

- Presrećna sam što mogu da kažem da sam dobila ćerku koju sam oduvek želela - zaključila je ponosna pevačica.

Kurir.rs

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