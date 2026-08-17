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Pevačica Neda Ukraden napunila je 76. godina. Ona se sa porodicom odmara u njihovoj kuci u Lepetanima, gde je duvala rođendansku tortu. 

Tek naveče je doživela veliko iznenađenje koje su joj priredili prijatelji na jahti njenog prijatelja.

Neda Ukraden  Foto: Privatna Arhiva, Privatna arhiva

- Hvala svima od srca na prelepim rođendanskom željama. Moj prijatelj Ivan Vajs napravio mi je veliko rođendansko iznenađenje gde je na svojoj jahti okupio moju porodicu i prijatelje. Ovo je zaista veličanstveno veče”, rekla je Neda, koja celo veče nije skidala osmeh sa lica. 

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Neda Ukraden uživa na moru Izvor: Privatna arhiva

Neda nije krila koliko je srećna, a za ovu posebnu priliku odabrala je elegantnu haljinu u kojoj je izgledala veoma otmeno i ženstveno.

- Još jedna godina, a u srcu mi je još više ljubavi, uspomena i zahvalnosti. Ne brojim godine, brojim trenutke koji su me učinili srećnom. Zahvalna sam za svaki novi dan, za svoju porodicu, prijatelje, svoju publiku i sve vas koji ste godinama uz mene. Život je najlepši kada ga živiš punim plućima - napisala je Neda uz fotogarfije sa proslave, ali i fotografiju na kojoj pozira kraj mora u plavom bikiniju preko kojeg je nosila crnu providnu haljinu.

Neda Ukraden
Foto: Instagram

Podsetimo, pevačica je jednom prilikom otkrila da nikada nije posećivala plastične hirurge, i otkrila tajnu svog mladolikog izgleda.

- Nega, ishrana i vežbe se podrazumevaju, ali i život bez kompleksa i predrasuda. Leto je moje vreme, rođena sam u suncu i sve je uvek lepše kada je toplo. More i plivanje obožavam, a uživam i u hrani iz mora koju sama pripremam - rekla je jednom prilikom Neda.

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