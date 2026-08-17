"NISAM ZNALA DA SRCE MOŽE DA DOBIJE JOŠ JEDNO POSEBNO MESTO" Indi objavila fotke sa sestričinom i sve raznežila
Indi Aradinovićraznežila je svoje pratioce novim fotografijama na kojima pozira sa svojom sestričinom Zoie. Pevačica je pokazala koliko uživa u ulozi tetke, a uz nežne prizore sa bebom ostavila je i poruku koja govori više od hiljadu reči.
Uživanje u zajedničkim trenucima
Rođenje ćerke Edite Aradinović očigledno je donelo posebnu radost celoj porodici, a Indi ne krije koliko joj je mala Zoie prirasla srcu. Na društvenim mrežama podelila je nekoliko fotografija sa sestričinom i pokazala koliko uživa u njihovim zajedničkim trenucima.
Posebno je privukla pažnju poruka koju je uputila maloj Zoie:
- Nisam znala da srce može da dobije još jedno posebno mesto, dok nisi došla ti. Tetkina ljubav zauvek - napisala je Indi uz jednu od fotografija koje je objavila na svom Instagram storiju.
Da je rođenje sestričine za nju jedan od najlepših trenutaka, Indi je pokazala još odmah nakon Editinog porođaja. Tada je sa velikim uzbuđenjem podelila srećne vesti i otkrila koliko jedva čeka da upozna malu Zoie.
"Voli je tetka najviše na svetu"
- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je tada Aradinovićeva.
Sudeći po novim objavama, Indi je u potpunosti osvojila uloga tetke, a fotografije sa Zoie jasno pokazuju koliko joj nova članica porodice znači. Njena sreća zbog dolaska sestričine posebno je vidljiva u nežnim trenucima koje je podelila sa pratiocima.