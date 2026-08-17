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Indi Aradinovićraznežila je svoje pratioce novim fotografijama na kojima pozira sa svojom sestričinom Zoie. Pevačica je pokazala koliko uživa u ulozi tetke, a uz nežne prizore sa bebom ostavila je i poruku koja govori više od hiljadu reči.

Uživanje u zajedničkim trenucima

Rođenje ćerke Edite Aradinović očigledno je donelo posebnu radost celoj porodici, a Indi ne krije koliko joj je mala Zoie prirasla srcu. Na društvenim mrežama podelila je nekoliko fotografija sa sestričinom i pokazala koliko uživa u njihovim zajedničkim trenucima.

Posebno je privukla pažnju poruka koju je uputila maloj Zoie:

- Nisam znala da srce može da dobije još jedno posebno mesto, dok nisi došla ti. Tetkina ljubav zauvek - napisala je Indi uz jednu od fotografija koje je objavila na svom Instagram storiju.

Foto: Printscreen Instagram

Da je rođenje sestričine za nju jedan od najlepših trenutaka, Indi je pokazala još odmah nakon Editinog porođaja. Tada je sa velikim uzbuđenjem podelila srećne vesti i otkrila koliko jedva čeka da upozna malu Zoie.

"Voli je tetka najviše na svetu"

- Hvala svima na čestitkama. Divni ljudi. Jedva čekam da je vidim. Moja Zoia 22.07.2026. Ljubi je i voli tetka najviše na svetu - napisala je tada Aradinovićeva.

Sudeći po novim objavama, Indi je u potpunosti osvojila uloga tetke, a fotografije sa Zoie jasno pokazuju koliko joj nova članica porodice znači. Njena sreća zbog dolaska sestričine posebno je vidljiva u nežnim trenucima koje je podelila sa pratiocima.