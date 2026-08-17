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Tradicionalni „Dani šljive“ koji se ove godine dešavaju po 24 put donose tri dana bogatog programa – od tradicije, gastronomije i sporta, preko sadržaja za najmlađe, pa sve do velikih koncertnih večeri.

Tokom tri dana posetioce očekuju Letnji bazar i sajam suvenira i domaće radinosti, književni susreti, međunarodni rukometni turnir, nastupi osnovne i srednje škole, folklorne igre, „Leteći dan“ na aerodromu u Blacu i mnogo drugih aktivnosti.

Program ove godine dobija i međunarodni karakter zahvaljujući gostima iz Bugarske, koji će predstaviti deo svoje tradicije i stvaralaštva ljudima u Blacu.

Direktorka Turističke organizacije opštine Blace Ena Popović ne krije velika očekivanja pred početak manifestacije.

Za svaku generaciju

„Želeli smo da ovogodišnji "Dani šljive" budu manifestacija u kojoj će svaka generacija pronaći nešto za sebe. Verujem da smo pripremili program zbog kojeg vredi doći u Blace i očekujem da će atmosfera tokom sva tri dana biti za pamćenje“, poručuje Popović.



Kada se dnevni program završi, pažnja se seli na veliku binu. Popularni „Magla bend“ nastupiće prve večeri 27. avgusta, dok će u petak, 28. avgusta, publiku zabavljati „Amadeus bend“, uz hitove koji traju godinama.

1/6 Vidi galeriju Oni nastupaju na "Danima šljive" u Blacu Foto: Miloš Miletić, Milos Tesic/ATAImages, Marko Cvetković

A za poslednje veče organizatori su pripremili spoj nostalgije, pop i dens muzike.

U subotu, 29. avgusta, Gradski trg vraća se nekoliko decenija unazad uz spektakl „Vesele devedesete“. Na istom stejdžu naći će se Twins, Husa Beat Street, Andrea Došen i Lina Bumbar, uz pesme koje su obeležile jednu eru, a koje traju i danas.

Jelena Karleuša zatvara manifestaciju

Nakon velike žurke devedesetih, bina pripada Jeleni Karleuši, jednoj od najvećih zvezda domaće scene, čijim će koncertom biti završeni ovogodišnji „Dani šljive“.

Spoj tradicije po kojoj je ovaj kraj prepoznatljiv, brojnih dnevnih sadržaja i velikih muzičkih imena mogao bi ovogodišnje izdanje da svrsta među najposećenija do sada.

„Očekujemo veliki broj gostiju iz čitavog regiona i želimo da svako ko tih dana dođe u Blace oseti naše gostoprimstvo. Ako se kući vrate sa lepim uspomenama i željom da nam ponovo dođu, onda smo uradili pravu stvar“, završava Ena Popović.