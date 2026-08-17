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Nenad Marinković Gastoz nakon što se pomirio sa Anđelom Đuričić, pa su tim povodom otišli i na zajedničko putovanje, usledila je situacija koja je žestoko razbesnela Gastoza.

Na društvenim mrežama pojavio se jedan snimak zbog kojeg rijaliti fanovi tvrde da je prevario devojku Anđelu Đuričić. Ovim povodom bivši rijaliti učesnik reagovao je i najavio da će protiv lica koja stoje iza lažnih profila koji su objavili sporne snimke, voditi postupak.

On je na svom Instagramu, objavio poruku u kojoj je kontaktirao sa licem zaduženim da proveri identitet ljudi od kojih su krenule objave spornih sadržaja:

- Poštovanje, Nenade. Nadam se da si dobro. Imam dobre vesti. Za sada su locirane dve osobe koje stoje iza lažnih profila i utvrđeni su njihovi identiteti, kao i grad i ulica u kojoj žive. Ukoliko želiš da pokrenemo postupak i da im se tužbe zvanično pošalju, obavesti me, kako bih dalje sve organizovao sa svojim timom - glasi poruka.

- Poštovanje i Vama, Nenade, hvala na prelepim vestima! Ako imate vremena, da se sutra vidimo na piću i da napravimo plan! Jos jednom hvala - napisao je rijaliti učesnik.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Gastoz je proveo veče sa prijateljima, Filipm Đukićem i izvesnom Klarom, za koju se tvrdi da je drugarica Gastozove partnerke Anđele Đuričić.

Zbog pomenutog snimka šire se tvrdnje na društvenim mrežama da je Gastoz bio intiman sa pomenutom drugaricom Đuričićeve, odnosno, da je svojoj partnerki bio neveran.

1/6 Vidi galeriju Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz uživaju na jahti uz boce šampanjca Foto: Printscreen Instagram

Gastoz: "Neću da se pravdam"

Nakon što su ga hejteri napali u komentarima, Nenad Marinković Gastoz je rešio da prekine ćutanje i javno progovori o celom slučaju koji se tiče njega i Anđele Đuričić.

Iako se do sada uglavnom nije bavio demantovanjem i komentarisanje tračeva na društvenim mrežama, popularni rijaliti učesnik je ovog puta odlučio da javno reaguje.

- Znate i sami da se ne oglašavam nikada jer, u slučaju da se pravdaš za nešto, to se tumači kao istina. A zamislite da sam se pravdao pojedinim bolesnicima svaki put kada su mi naneli takve neke gluposti na nos — ne samo meni već i ljudima oko mene — pa ja da ih hranim time što se branim! Ne pada mi napamet. Koga boli k**** šta pišu dve-tri nedo*ebane babe koje u svojoj kući od muža ne smeju da pojačaju TV, pa iskaljuju bes u komentarima i veličaju svoju bolest. Ja psihijatar niti psiholog nisam, već, ajde, neka javna ličnost po kojoj, nažalost, svako može da komentariše kako želi - rekao je on za "Pink.rs", ali tu nije stao.