Slušaj vest

Andrija je o svojim ćerkama, zetovima, unucima i praunuci govorio sa ogromnim ponosom, ističući koliko mu porodica znači. Njegove reči danas posebno privlače pažnju, budući da su napisane nedugo pre njegove smrti i da se u njima ne nazire ono o čemu njegova supruga sada javno govori.

Srećna porodica

- Ako je ko srećan sa svojom decom, to sam ja sa svoje tri ćerke, zetovima, unucima i prelepom praunukom. Želim svakome da ima slogu u porodici kao što je kod nas u kući - napisao je Andrija u komentaru ispod jedne fotografije na svom Instagram profilu.

Upravo ova poruka sada otvara brojna pitanja. Andrija je tada vrlo jasno govorio o sreći, slozi i ljubavi koja vlada među članovima njegove porodice. Posebno je isticao svoje tri ćerke, ali i njihove porodice, navodeći da bi svakome poželeo odnos kakav, prema njegovim rečima, postoji u njegovom domu.

Foto: Printscrean

Još jedan detalj na njegovom Instagram profilu dodatno privlači pažnju. Na njemu se nalaze i dve porodične fotografije na kojima je zajedno sa suprugom Malom Canom. Na fotografijama deluju srećno, nasmejano i raspoloženo, ostavljajući utisak porodične bliskosti i zajedništva. Upravo zbog toga, današnje tvrdnje i javne prozivke dodatno dobijaju na težini.

Mala Cana nakon smrti pevača oštro komentariše Andrijine ćerke, a u svojim navodima govori i o teškim situacijama koje su se, kako tvrdi, dešavale između njih i njenog pokojnog supruga. Njene reči izazvale su veliku pažnju javnosti, ali za te optužbe nema nezavisne potvrde, dok Andrijine ranije javno objavljene reči predstavljaju ono što je sam pevač govorio o svom odnosu sa decom.

Zato se danas, kada se ponovo pogledaju njegove objave, posebno izdvaja upravo ona rečenica o porodičnoj slozi. Nekoliko meseci pre smrti, Andrija je javno poručivao da je srećan sa svojim ćerkama i njihovim porodicama i da bi svakome poželeo takvu atmosferu u domu.

1/6 Vidi galeriju Pevačica se prisetila lepih uspomena Foto: Printscreen, Printscrean

Da li se njegov odnos sa porodicom kasnije promenio, šta se dešavalo iza zatvorenih vrata i zbog čega danas iz njegove kuće stižu potpuno drugačije priče, ostaje pitanje na koje javnost za sada nema odgovor. Ono što postoji jeste trag koji je sam Andrija ostavio na društvenim mrežama – reči čoveka koji je svoje ćerke, zetove, unuke i praunuku javno nazivao svojom srećom, uz fotografije porodice na kojima su svi delovali veselo i zadovoljno.