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Pevačica Gabrijela Pejčev pažnju javnosti privukla je pre nekoliko godina kada je učestvovala u muzičkom takmičenju „Pinkove zvezde“. Ona se tada predstavila kao pevačica iz Bugarske, što je bila lažna informacija.

Ona je jednom prilikom otkrila da je to bio marketing u dogovoru s produkcijom.

Studirala u Sofiji

Gabrijela je rođena u Srbiju, u Dimitrovgradu. Studirala je u Sofiji, te je to iskorišćeno da se predstavi kao kandidatkinja koja dolazi iz Bugarske.

- To je bio ozbiljan marketinški trik, da navedeš ljude da imaju fokus na jednoj osobi, jer sam ja u tom momentu bila jedina takmičarka iz Bugarske. Zapravo, ja sam rođena u Dimitrovgradu, što je teritorija Srbije, odrasla sam na našem jeziku i običajima, a uporedo sam učila bugarski kao obavezni sporedni jezik jer se u mom gradu, koji je pogranični, dosta ljudi deklarišu kao Bugari… To nije ništa strašno ili za osudu. Svi mi smo odgajani na dva jezika, a samim tim, kao tinejdžer, imaš veći izbor gde ćeš studirati. Deca sa bugarskim poreklom imaju sva prava za studiranje tamo. Kako većina odlučuje da studira u Sofiji i ja sam donela tu odluku, jer gde ćeš bolje od toga da si samo 60 kilometara od kuće, u glavnom gradu države koja ti pruža najjeftinije studiranje, a pritom kući možeš da stigneš autobusom za sat, sat i po“, objasnila je Gabrijela.

"Odmah sam privukla pažnju"

Pevačica je svojevremeno opisala i kako je došlo do toga da u emisiji bude predstavljena kao takmičarka iz Sofije.

1/4 Vidi galeriju Gabrijela Pejčev Foto: Pritnscreen/Instagram, Kurir Televizija, ATA images

- Ta taktika da se napiše da sam ja iz Sofije nije bila moja, nego čelnika produkcijske kuće. Ti ljudi su dugo u tom poslu, imaju mnogo uspeha iza sebe i višegodišnje trajanje koje govori dosta o njima. Oni su me pitali odakle sam, na šta sam ja rekla da sam iz Dimitrovgrada, da imam 20 godina i da studiram u Sofiji. Oni su rekli: „Pišemo Sofija! To će te lansirati!”. Bila sam skeptična, ali sam pristala. Članovima žirija sam odmah privukla pažnju kada su videli to Sofija, ali i publici“, ispričala je Gabrijela

Ovakav potez pokazao se kao veoma uspešan, budući da je Gabrijela već na početku takmičenja uspela da se izdvoji od ostalih kandidata.

- To je odjeknulo jer sam bila jedina „Bugarka” u tom momentu u takmičenju. Bila sam jedina čiji su nastup preneli svi portali. O tome se i dan-danas spekuliše. Meni je to nebitno, ali mislim da mi je to oslanjanje na drugu nacionalnost bio veliki plus u karijeri - zaključila je ona u emisiji „Impresivno sa Ružom Rupić".

1/4 Vidi galeriju Semir Džanković i Gabrijela Pejčev Foto: Printscreen/Instagram, ATA images, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić, Printscreen/Instagram

Podsetimo, nakon "Pinkovih zvezda" Gabrijela je učestvovala na "Farmi". Ona se tamo našla zajedno sa nekadašnjim partnerom Semirom Džankovićem, koji je suprugu prevario s pevačicom, te je tad sav njihov prljav veš isplivao u javnost.