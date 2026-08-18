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Atina Tošić, ćerka Jelene Karleuše i Duška Tošića, 7. septembra slavi 18. rođendan, jedan od najvažnijih trenutaka u životu svake mlade osobe, pa tako i u njenom.

Tim povodom pop zvezda i njen bivši suprug za Atinu već uveliko pripremaju gala proslavu, koja će biti organizovana u duhu luksuza i elegancije, uz pažljivo biranu scenografiju, dekoraciju i atmosferu koja odgovara jednoj ovako posebnoj prilici. Te večeri svoj 17. rođendan će proslaviti i Nika, koja je rođena istog dana, samo godinu dana kasnije.

I u dobru i u zlu

Foto: Privatna arhiva

Kako saznajemo, nijedan detalj proslave, za koju mnogi već govore da će poneti epitet "punoletstva godine", nije prepušten slučaju, pa je tako već sve osmišljeno da prati estetiku događaja koji obeležava prelazak iz tinejdžerskog u odraslo doba.

Proslava će biti održana u jednom od najluksuznijih beogradskih hotela, a Jelena i Duško su pozivnice uputili na adresu 200 osoba - članovima porodica, prijateljima, saradnicima i kolegama, Atininim i Nikinim školskim drugarima, kao i svima onima koji su uz njih bili i u dobru i u zlu tokom prethodnih izazovnih 18 godina.

Očekivano, glavnu reč oko organizacije i svih detalja proslave na sebe je preuzela ponosna mama Jelena, dok tata Duško sve ideje bez pogovora finansira.

Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

- Pozivnice za proslavu su već poslate, a termin za potvrdu dolaska je bio 15. avgust. Vodilo se računa o svakom detalju, pa i pozivnice krase zlatni krasnopis i detalji. Jelena i Duško su pre nekoliko nedelja seli lepo i pristojno za sto i uz večeru se dogovorili da celu organizaciju na sebe preuzima Jelena. Proslava će biti održana u svečanoj sali jednog od najluksuznijih beogradskih hotela. Ona će biti ukrašena bajkovitom dekoracijom i aranžmanima, koji su neviđeni na našim prostorima, a za koju su ponosni roditelji već izdvojili iznos od kog se vrti u glavi. Ogromnu pažnju Jelena je posvetila i haljinama koje će Atina i Nika nositi te večeri, ali i svečanoj toaleti koju će i sama obući za ćerkine rođendane. U pitanju su kreacije visoke mode, za koje je utrošeno mnogo sati ručnog rada. Kad ih budete videli sve zajedno, ostaćete bez daha - priča naš izvor, pa dodaje:

- Jelena je na proslavu pozvala i veliki broj svojih kolega. Naravno da će se svi oni u nekom trenutku uhvatiti mikrofona, a slavlje će trajati do duboko u noć. U izbor muzike umešao se i Duško, koji je izabrao jedan bend, koji na repertoaru ima sve, i domaću i stranu muziku. Baš se vodi računa o svakom detalju. Jelena i Duško žele da devojčice ovu proslavu pamte do kraja života, a posebno Atina. Čim se završi ovaj rođendan, počinje da se priprema i Nikino punoletstvo, koje je sledećeg septembra. I to će biti neviđeni spektakl. Do proslave su ostale još tri nedelje, a Jelena pored nastupa, uveliko priprema i drugi deo albuma, dok u međuvremenu svaki slobodan trenutak posvećuje organizaciji proslave. Oboje su svojim ćerkama spremili i skupocene rođendanske poklone kao iznenađenje, iako one nisu tražile ništa od roditelja. To je tek nešto posebno - istakao je naš sagovornik.

1/8 Vidi galeriju JK i Duško sa ćerkama Foto: Printskrin Instagram, Printskrin Instagram

Posebna pažnja posvećena je i svečanom meniju, čija je cena 150 evra po osobi.

- Gostima će na raspolaganju biti i od ptice mleko. Najbolji kuvari će spremati specijalitete domaće i internacionalne kuhinje, a biće pripremljen i poseban vegetarijanski meni za one koji ne konzumiraju meso. Meni po osobi je 150 evra, kao za najskuplje svadbe. Točiće se najkvalitetniji francuski šampanjac i italijanska vina. Naravno, i rođendanske torte na nekoliko spratova biće priča za sebe - zaključuje naš izvor.

Čistog i punog srca

Pop zvezda istakla je da njene mezimice nemaju nikakve rođendanske želje.

- Biće jako lepo i bajkovito. Lepa stvar je da su u ovoj priči i mama i tata. Duškovo je samo da plati, mama je u dugovima zbog novih spotova (smeh). Biće puno mojih kolega, svi su odazvali i rekli da će doći. Čistog i punog srca sam ih pozvala ne da pevaju, nego da budu moji dragi gosti. Atina i Nika nemaju nikakve želje, bukvalno ništa. Atina voli roze, a Nika plavo. Rekle su da su mama i tata zaduženi za sve. One su mnogo skromne - poručila je Karleuša.

Inače, obe Jelenine ćerke su odlučile da se bave javnim poslom, pa su već neko vreme aktivne kao infulenserke.

1/18 Vidi galeriju Ovako su izgledali kad su bili zaljubljeni Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Marko Poplašen, Marina Lopičić, Ana Paunković

Kurir.rs

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