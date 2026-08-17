Slušaj vest

Ava Karabatić oglasila se na društvenoj mreži Instagram i otkrila da je dečko sa kojim je bila, a koji ju je brutalno zlostavljao, pušten na slobodu.

- Upravo sam saznala da je pušten na slobodu, kako je to moguće. Ovo je pokušaj ubistva, meni nije samo lice u masnicama, kao što vidite cela leđa su mi u modricama, kolena nagnječena - navela je Ava i dodala:

- Ja sam medijima još i smanjila šta sam preživela i nisam spominjala detalje, a sve piše u policijskom izveštaju. Prvi put nakon neuspešnog bega kad me je vidio vukao me je za kosu po stanu, tukao šakama po licu, leđima i nogama dok sam puzala po podu - tvrdi Ava i još ističe...

- Ovo je pokušaj ubistva, sam Bog me je sačuvao da ne dobijem unutrašnje krvarenje. Proverila sam na viberu i "na mreži" je. Kako je to moguće. Jel se ovo događa ljudi, jel o ovom zaista treba raspravljati???? Slobododaa???? Jel j**eno realnoo??? - poručila je Karabatićeva.

1/6 Vidi galeriju Ava Karabatić ima dečka Foto: Printscrean, Printscreen, Printscreen Instagram

Jeziva ispovest

- Toliko sam želela dete i toliko sam psihički patila kad sam imala spontani, jer smo od početka veze radili na tome i nikad nismo koristili zaštitu. Na neki način, uverena sam da bi meni majčinstvo promenilo život iz korena, ali očito nije bilo suđeno, valjda s razlogom - obratila se Ava na Instagramu, pa nastavila:

- Očajnički sam vapila da imam dete, svoje dete. Znala sam, ako dođe do toga, da ne mogu da ostanem u disfunkcionalnom odnosu; imala sam plan da pobegnem, daleko, u novi život. Znam da ćete osuđivati, ali možda na neki lud, nenormalan način, razlog zašto sam toliko trpela zlostavljanje jeste upravo taj što sam se nadala trudnoći. Mislila sam da je to jedini beg, ali nije. Imam već 38 godina i znam da će mi sve teže i teže biti da obavim tu reproduktivnu ulogu u životu, ali ja ne odustajem od ljubavi, znam da prava ljubav postoji, jer ko smo i što smo bez traga ljubavi u ovom surovom svetu - zapitala se onda ona, pa zaključila:

- Više ne forsiram ništa, ako je suđeno, dogodiće se. Verujete li vi u filmsku ljubav, da se s nekim slučajno sretnete, padnu vam papiri koje nosite, on vam pomogne da ih skupite, pa taj prvi pogled gde se oseti hemija, po mogućnosti da je lep, ne znam, u meni dete koje veruje u bajke nikad neće umreti - pisalo je u potresnoj ispovesti.