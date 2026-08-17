Slušaj vest

Radiša Urošević vredno je radio ali i pametno ulagao svu zaradu tokom više decenijske karijere. Radiša je sagradio vilu u Kragujevcu, ali i zgradu na Zlatiboru, ali su meštani njegovog rodnom mesta pokazali njegovu rodnu kuću koja se raspada, a i nisu imali lepe reči za pevača.

"Više nas nije poznavao"

Dok folker Radiša Urošević ulaže u nekretnine i uspešno širi svoje poslove, meštani njegovog rodnog mesta tvrde da je pevač potpuno zaboravio na svoje korene i ljude sa kojima je odrastao. Rodna kuća u kojoj je napravio prve korake bila je potpuno zapuštena, a komšije ističu da pevač uopšte ne posećuje svoj rodni kraj.

– Niko ga ne viđa. Otkako je otišao i počeo da peva više nas nije poznavao – ispričala je jedna razočarana meštanka ovog sela.

Sa sinom izgradio stambenu zgradu na Zlatiboru

Nasuprot propadanju porodičnog ognjišta, Radiša i te kako investira u nove i profitabilne projekte. Naime, pevač je odlučio da sa svojim sinom Nikolom izgradi apartmane na Zlatiboru, od čijeg izdavanja ostvaruje dodatnu zaradu. Ipak, sam pevač priznaje da je ovaj građevinski poduhvat izuzetno zahtevan i da donosi velike izazove.

1/12 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: Printscreen Paparaco Lov

– Inovacije traže vreme. U poslednje vreme smo često na Zlatiboru, gore smo napravili jednu stambenu zgradu. Kada ljudi vide da je nešto kvalitetno urađeno, kada prepoznaju kvalitet, rad i trud, onda govore da uradimo još neku. To je stvarno mnogo težak posao, pogotovo rad sa majstorima, počev od struje, pa dalje – ispričao je Radiša.

Ovaj biznis u potpunosti vodi Radišin sin Nikola, a pevač napominje da su u gradnju uložili veliku količinu energije i ljubavi kako bi sve izgledalo baš onako kako su zamislili. Radiša ponosno ističe da je njegov sin sve uradio samostalno, bez njegove direktne pomoći, iako su ljudi iz opštine znali ko stoji iza projekta.

– Sin je to sam uradio, bez trunke moje pomoći. Imao je sigurno tu prohodnost da znaju čiji je sin, pa žele da učine, ali sam govorio deci da se nikada ne pozivaju na mene – objasnio je pevač.

Urošević se takođe prisetio i ranijih iskustava sa gradnjom sopstvene kuće, kada mu je popularnost donosila više finansijske štete nego koristi u pregovorima sa majstorima i nabavci materijala.

1/6 Vidi galeriju Radiša Urošević Foto: Printscreen/Instagramapartmanbinis4zlatibor

– Kada sam gradio kuću bilo je tako da mi doteraju kamion peska koji za druge ljude košta na primer 50 evra, a za mene je koštao 80 – požalio se pevač na cene koje su za njega bile znatno više.

Živi u luksuznoj vili u Kragujevcu

I dok rodna kuća u selu propada bez ičije brige, folker je sebi obezbedio maksimalan komfor na drugoj adresi. Radiša danas sa svojom porodicom živi u luksuznoj vili u Kragujevcu.