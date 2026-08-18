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Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović godinama važe za jedan od najskladnijih bračnih parova na domaćoj javnoj sceni. Njihov odnos često je bio primer ljubavi koja je uspela da odoli interesovanju javnosti, dok su supružnici svoju privatnost uglavnom vešto čuvali daleko od medija. Ipak, ovog leta pažnju privlači činjenica da popularni glumci vreme ne provode zajedno, već su se, svako na svoju stranu, uputili na različite destinacije.

Svako na svoju stranu

Vojin je deo leta proveo u Crnoj Gori, tačnije, u Budvi, gde su ga domaći mediji uslikali. On je u jednom trenutku viđen kako sam šeta šetalištem. Bez velike pompe i u svom prepoznatljivom stilu, vreme je provodio daleko od gužve, a potom je na društvenim mrežama pokazao još jedan kutak, koji mu očigledno posebno prija.

Vojin se nedavno oglasio iz vikendice u Čortanovcima, koju su Sloboda i on svojevremeno zajedno izgradili. Ovo mesto za njih ima posebnu vrednost, a glumac je upravo tamo pronašao svoj mir tokom leta, kad nije na moru.

Sloboda je, s druge strane, ovog leta birala sasvim drugačije destinacije. Glumica je boravila na Mikonosu, u Trebinju, zatim u Crnoj Gori, u Ljutoj, mestu koje je za ovu porodicu godinama bilo povezano sa zajedničkim letovanjima. Ovoga puta, međutim, njih dvoje nisu viđeni zajedno na ovim destinacijama.

1/5 Vidi galeriju Svako na svoju stranu. Sloboda i Vojin odvojeno proveli leto Foto: Printscrean

Nakon boravka na primorju Sloboda je otputovala u London, gde se trenutno nalazi, dok je Vojin ostao u Srbiji. Tako su se njihovi putevi ovog leta, makar kada je reč o destinacijama, razišli. Glumica se sve vreme nalazi u nekom društvu, pa je u Trebinju vreme provodila s koleginicom Natašom Ninković, a na društvenoj mreži Instagram često postavlja kako se sređuje za izlaske, dok je glumac, prema onome što on sam pokaže na mrežama ili kako ga paparaci uslikaju, gotovo uvek sam.

I upravo je to privuklo pažnju javnosti. Iako ni Sloboda ni Vojin nisu govorili o bilo kakvim problemima u svom odnosu, činjenica je da ovog leta svako bira svoju stranu i da ih javnost ne viđa zajedno kao ranije. Da li je u pitanju samo splet poslovnih i privatnih obaveza ili se iza svega krije nešto više, zasad ostaje nepoznato.

"Naš brak je blago napet i uzbudljiv"

Sloboda Mićalović jednom prilikom govorila je za medije, pa je tada otkrila kakav je odnos između nje i njenog supruga.

- Imam tu sreću da je Vojin stariji deset godina i u odnosu na mene mnogo je mirniji i staloženiji. On je taj koji često smiruje neku situaciju. Živiš s cimerkom pa se posvađate, kamoli sa suprugom u braku. Naš brak je stabilan, blago je napet i uzbudljiv, a ja to volim. Da je drugačije, bilo bi mi dosadno - rekla je glumica jednom prilikom.

Ona je otkrila i tajnu uspešnog braka.

- Tajna mog braka je što ne vodim tuđe živote i ne zadirem u njih, pa valjda zato ni drugi ne zalaze u moj brak. Ne radim ništa loše da bi sad trebalo da privatni život krijem od očiju javnosti. Ljudi su danas izgubili smisao kad je ljubav u pitanju. Primat su uzeli Fejsbuk, Instagram i, naravno, pare - izjavila je Sloboda Mićalović svojevremeno u emisiji "Premijera".