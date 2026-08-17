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Muzička takmičenja već odavno nisu samo potraga za najtalentovanijim pevačima. Ona su postala i svojevrsna televizijska arena u kojoj članovi žirija često preuzimaju centralnu ulogu, razmenjuju mišljenja, ulaze u rasprave, a njihove reakcije i međusobna dinamika neretko postaju tema o kojoj se priča više nego o samim kandidatima.

Upravo zato, u želji da dodatno poveća atraktivnost svog najdugovečnijeg muzičkog takmičenja u zemlji - "Zvezda Granda" - produkcija je odlučila da pokuša da napravi još jedno veliko iznenađenje. A izbor je, kako saznajemo, pao ni manje ni više nego na jednu od najvećih zvezda u istoriji domaće estrade - Draganu Mirković!

Kako saznajemo iz pouzdanih izvora, čelni ljudi "Granda" ovih dana stupili su u kontakt s Draganinim menadžmentom, a pregovori o njenom eventualnom angažmanu u "Zvezdama Granda" trenutno su u toku.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

Ipak, dogovor još nije finalizovan, pa je u ovom trenutku rano govoriti o tome da je Dragana definitivno nova članica žirija.

Kako nam je preneto, ideja "Granda" je da dodatno podigne atraktivnost žirija, a Dragana Mirković svakako predstavlja ime koje bi napravilo ogroman iskorak. S druge strane, ni sama pevačica nije ravnodušna prema ponudi. Kako saznajemo, Dragani se dopada čitava priča u vezi sa "Zvezdama Granda", kvalitet pevača koji kroz ovo takmičenje prolaze, ali i tradicija koju emisija ima.

Zbog toga je, prema našim saznanjima, i sama trenutno u fazi razmišljanja, dok se, s druge strane, vode razgovori o svim detaljima eventualnog angažmana.

Nije prvi put

Zanimljivo je da ovo nije prvi put da "Grand" pokušava da Draganu Mirković dovede u svoj žiri. Naime, kako smo saznali, čelni ljudi produkcije već su prošle godine stupili u kontakt s Draganom i tada su vođeni veoma intenzivni pregovori.

Međutim, do konačne realizacije tada nije došlo, pre svega zbog tehničkih razloga, brojnih obaveza i nemogućnosti da se usklade termini. Ipak, kontakt nije zaboravljen, pa su sada pregovori ponovo otvoreni.

Ukoliko ovoga puta dođe do dogovora, nema sumnje da bi Dragana predstavljala ogromno pojačanje žiriju - kako svojim ugledom i karijerom, tako i znanjem i iskustvom koje bi mogla da prenese kandidatima. Istovremeno, njeno prisustvo bi dodatno podiglo gledanost i atraktivnost čitavog formata.

1/5 Vidi galeriju Pevačica doživela nezgodu Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen Pink, Preent Screen

A onda dolazimo do detalja koji čitavoj priči daje potpuno novu dimenziju.

Dragana Mirković bi, ukoliko pregovori budu uspešno okončani, sedela u žiriju zajedno sa Svetlanom Cecom Ražnatović. Samim tim, "Zvezde Granda" dobile bi televizijsku postavku koja bi gotovo izvesno izazvala ogromnu pažnju javnosti.

Njih dve se dugo nisu srele niti viđale, a njihov poslednji javno zapamćen susret dogodio se pre mnogo godina, tokom snimanja novogodišnjeg programa na RTS. Taj susret ostao je upamćen i po danas već legendarnoj razmeni.

Dragana se tada Ceca javila rečenicom:

- Opa, dobro veče! Je l' se poznajemo, il' se ne poznajemo?

Ceca joj je odgovorila:

- Ne znam, ti odluči. Čas se poznajemo, čas se ne poznajemo.

Na to je Dragana, uz osmeh, rekla:

- Evo, ja sam odlučila i rekla sam dobro veče.

Upravo zato bi njihov eventualni susret za istim stolom žirija bio posebno zanimljiv za gledaoce. Kakva će biti dinamika između njih dve, ali i kako će se Dragana uklopiti sa ostalim članovima žirija, biće jedno od pitanja koje će pratiti novu sezonu.

Dragana Mirković iza sebe ima veliko televizijsko iskustvo, ali već dugo nije bila član žirija muzičkog takmičenja. Poslednjih godina njeno ime vezivalo se pre svega za velike koncerte i muzičke projekte, dok je od perioda "Pinkovih zvezda" prošlo već više od decenije.

U međuvremenu, scena se promenila, došla su nova imena, a "Zvezde Granda" su izrasle u jedan od najprepoznatljivijih formata ovog tipa u regionu.

Ukoliko Dragana prihvati ponudu, za stolom žirija ne bi bila jedina velika zvezda. "Zvezde Granda" već godinama okupljaju neka od najpoznatijih imena domaće muzičke scene, a Dragana s brojnim kolegama ima odlične odnose.

Potpuno nova energija

Posebno se izdvajaju njene lepe, životne i kolegijalne relacije sa Anom Bekutom, ali i s mnogim drugim velikim imenima koja su tokom godina bila deo ovog formata. Zato bi njen dolazak mogao da donese ne samo novo ime u žiriju već i potpuno novu energiju.

Povodom ovih saznanja pokušali smo da dobijemo komentar obe strane.

Iz "Grandovog" štaba do zaključenja teksta nismo uspeli da dobijemo odgovor.

S druge strane, iz Draganine PR službe poručili su nam da će nas, ukoliko i kada bude bilo zvaničnih informacija tim povodom, blagovremeno obavestiti. Dakle, nisu želeli ni da potvrde, ali ni da demantuju naša saznanja da su pregovori u toku.

Jedno je sigurno - ukoliko se razgovori uspešno završe, "Zvezde Granda" bi dobile sastav koji bi bez preterivanja mogao da se nazove pojačanjem decenije. Jer Dragana Mirković i Ceca Ražnatović za istim žirijskim stolom nisu samo televizijski zanimljiva kombinacija. To bi bio susret dve velike muzičke karijere, dve ogromne zvezde i dve priče koje su decenijama izazivale pažnju javnosti.