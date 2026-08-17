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Pokojni pevač Džej Ramadanovski iz prvog brata sa lepom Nadom, dobio je dve ćerke Mariju i Anu. Pevač je preminuo 6. decembra. 2020. godine, a Marija se danas oglasila na Instagramu i poželela svojoj majci srećan rođendan.

- Srećan rođendan majko, volim te - poručila je Marija, a ovom prilikom imali smo prilike da vidimo i kako danas izgleda Nada.

Nada izgleda veoma lepo, negovano i sa lica ne skida osmeh.

Podsetimo, Nada Ramadanovski domaćoj javnosti postala je poznata upravo u Džejevom spotu za pesmu "Ugasila si me", kada je bila nestvarna lepotica.

Foto: Printscrean

Bio sam joj bolji bivši muž

Džej je, svojevremeno o prvoj ženi govorio kao o svojoj najvećoj ljubavi, ističući, da je ona bila njegova najveća ljubav.

"Ma, odmah mi se svidela. Služio sam vojsku u Visu šest meseci pa potom u Splitu. Kada sam se vratio sa služenja vojnog roka upoznao sam Nadu, ona je bila sestra od moga druga tu iz kraja, to je bio love story na daljinski u početku zbog njega. Bili smo zajedno dve godine. Za prosidbu je bilo pomagača sa svih strana da bi sam čin izgledao savršeno", ispričao je Džej u jednoj emisiji.

1/5 Vidi galeriju Džej Ramadanovski peva u nebeskoj kafani Foto: Marina Lopačić, Dragana Udovičić, Dragan Kadić

"Koliko god da sam skitao uvek sam dolazio kući, trudio sam se da budem savršen muž, ali mislim da sam dan danas bolji bivši muž nego što sam to bio u braku", priznao je on tada u emisiji, kada je istakao da su nakon razvoda uvek imali dobra odnos zbog svojih ćerki, Ane i Marije.