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Ponosna mama Dea Đurđević je pre tri nedelje na svet donela devojčicu po imenu Iris, pa od tog 28. jula zajedno sa suprugom Lazarom ispisuje nove životne stranice.

Sada, kada su se utisci malo slegli, Dea je doživela veliku spoznaju.

Tek nakon što je i sama dobila dete, voditeljka je shvatila šta za nju znači njena majka Nena, ali i šta je sve kroz život činila za nju.

- Najveća motivacija ikad je ona moje majke: Ja u tebe verujem! Ja sam u tebe verovala i kad si najveće p***arije pravila! - podelila je ona na svom Instagram nalogu, a mnogi su ostali dirnuti nakon ove objave, a potom je dodala:

Foto: Printscreen Instagarm

- Nadam se da ću biti mojoj Iris takva majka kao što si ti meni. Oslonac, surova realnost i bezuslovna ljubav - pudvukla je Dea.

"Muž se uplašio više nego ja"

Podsetimo, nakon porođaja, Dea je podelila svoje iskustvo:

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean

- Hvala na pitanju, odlično sam. Ovo je najlepši osećaj na svetu ikada. Znate li kako je sva lepa i lepo spava kod mame, predivno. Istina je, muž se više uplašio nego ja. Jedva čekam da krene sve oko bebe, to nisu obaveze već najlepši zadatak. Bila sam sve vreme nasmejana - rekla je Dea za Blic.

Ko je partner Dee Đurđević?

Prema pisanju medija, Dea Đurđević i njen novi emotivni partner Lazar, s kojim je uplovila u vezu nakon raskida dugogodišnje ljubavi s kolegom Mladenom Mijatovićem, poznaju se godinama.

1/5 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Oni su se navodno zabavljali u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, pa su kroz godine izgubili kontakt.

Čak 15 godina kasnije usledio je sudbonosni, ponovni susret, a oni su potom započeli vezu.

Novi partner voditeljke nije javna ličnost, pa se ne eksponira u medijima, a ona poštuje njegovu želju da sačuva privatnost, pa svoju ljubav najčešće kriju daleko od očiju javnosti.

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