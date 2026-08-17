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Pevačica i nekadašnja učesnica rijalitija, Saška Karan, tople dane provodi na letovanju u Grčkoj, a odatle se redovno oglašava na društvenim mrežama.

Ovog puta je privukla veliku pažnju fotografijama u kupaćem, kada je pokazala kako izgleda u sedmoj deceniji.

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Foto: Printscreen Instagram

Saška je pozirala na stenama kupaćem kostimu koji je i te kako istakao njene obline. Komentari na račun njenog izgleda su se samo nizali, a komplimenti se ređali.

Zanimljivo je da su se mnogi složili da je Saška pravi primer kako treba da izgleda negovana žena u sedmoj deceniji.

"Žena zmaj", "Dama ostaje dama", "Godine joj ništa ne mogu" - samo su neki od komentara koje su joj ljudi na društvenim mrežama uputili.

Prošla kroz dramu

Podsetimo, Saška Karan prošla je kroz pravu porodičnu dramu tokom 2020. godine. Kako su tada pisali domaći mediji, njen suprug Aleksandar je tri nedelje ležao na klinici za opekotine, jer je u tom trenutku bio u životnoj opasnosti, a lekari su borili da spasu njegov život.

Saška Karan sa suprugom Aleksandrom ima ćerku Miljanu Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Aleksandar je jedva ostao živ, jer je radio na jednom eksperimentu sa azotnom kiselom.

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15:46
20260815-STARS-EP613-SUBOTA Izvor: Kurir TV