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Pevačica Azra Kolaković, poznatija kao Dona Ares pre devet godina izgubila bitku sa opakom bolešću, sa kojom se uhvatila u koštac 2017. i hrabro borila do samog kraja.

Tri puta joj se vratćao kancer

Doni se kancer tri puta vraćao, a o najtežim trenucima govorila je u javnosti detalje svoje bitke. U jednom trenutku život joj je zadao još jedan udarac - kada joj se okončao brak sa kompozitorom Džavidom Ljubovcijem, piše Alo.

Ona je mesec dana pre smrti na Instagramu objavila njegovu fotografiju na kojoj je bio precrtan i napisala mu "zbogom".

- Gotovo je i nije mi žao! Gde nema poverenja, tu nema ničega! Nikada! Zbogom, hej, hej… Zbogom zauvek – napisala je Dona, koja se neposredno pre toga vratila u svoj rodni Bihać iz Danske gde je živela sa suprugom, a Džavid je ovaj pevačicin postupak samo jednom prokomentarisao javno i to nakon njene smrti.

1/5 Vidi galeriju Dona Ares Foto: Kurir/ Damir Dervišagić, Dragana Udovičić, Dragana Udovicic

- Kada čovek dođe u fazu gde je svestan da odlazi, ne treba mu zamerati na tome što kaže. Tako nisam ni ja. Mi koji nismo prošli kroz to ne možemo o tome ni govoriti. Ona i ja smo prošli kroz razne faze i znamo u našim srcima da nikada ništa loše nismo mislili o našem braku. Ne zameram joj, znam da u dubini duše nije mislila ništa loše – rekao je tada Džavid i dodao:

"Rekli su joj koliko joj je ostalo od života"

- Doktori su joj u aprilu rekli koliko joj je ostalo života… Ona je te poslednje dane želela da provede kod kuće, sa porodicom. Više nije mogla da se leči, nije bilo načina – objasnio je.

Njen suprug se nakon njene smrti isto oglasio za medije.

Foto: Dragana Udovičić

- Ja ne bih zaista za sada ništa pričao, komentarisao na tu temu. To je priča koja je ostala nedovršena. Sve što bih rekao bilo bi malo, a sa druge strane bilo bi puno. Ne bih želeo da na tu temu barem za sada pričamo. Ne volim da se vraćam na stvari koje su bile, jer čovek prođe svašta u životu, a na kraju se mora pomiriti sa sudbinom - rekao je on svojevremeno za bosanski Express.