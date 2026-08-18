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Lutka sa likom Lepe Brene, koju su početkom devedesetih sve devojčice želele da imaju, pre nekoliko godina se prodavala i za nekoliko stotina evra.

Ipak, u međuvremenu cena je kod nekih onlajn prodavaca drastično pala, pa je na jednoj Fejsbuk grupi ovih dana aktuelan oglas za prodaju ove lutkice za samo 1.500 dinara.

Foto: Instagram/thatmylo

Ovaj oglas je izazvao veliku pažnju i dok su se neki sa nostalgijom prisećali vremena u kojem je lutka nastala i bila popularna, drugi nisu mogli da se načude ceni.

- Lepa Brena u lošem stanju. 1.500 donor za drugu lutku - navodi se u oglasu na stranici "Starudije".

Foto: Privatna arhiva

Inače, prošle godine na pomenutom sajtu "Barbi Brena" se prodavala za 200 evra, a ova informacija izazvala je pravi haos na društvenim mrežama.

- Da li peva za tih 200 evra? - upitala je jedna sugrađanka.

- Svaka roba ima svog kupca - odgovorila je osoba koja je i postavila ovaj oglas.

- Imali smo Bratz lutke i to za cenu od po 700 evra i sve su otišle pravim kolekcionarima - dodao je neko.

Jedna žena dodala je da i ona prodaju svoju Lepu Brenu, a da je cena 400 evra.

- Nema kapu i čizme, zato je verovatno 200 evra. Moja kompletna košta duplo. Svaka roba ima svog kupca. Srećno ovoj Breni - napisala je ona u komentarima, dok je neko dodao i da samo Brenina kapica na sajtu za prodaju stvari košta 50 evra.

- Očigledno da postoje kupci čim dostiže vrtoglavu cenu - zaključili su.

Foto: Printskrin Fejsbuk

Podsetimo, lutka sa likom Lepe Brene, poznata kao "Barbika Lepa Brena", bila je popularna igračka u Jugoslaviji početkom 1990.

Izrađena je po uzoru na američku Barbiku, ali sa likom i kostimom inspirisanim Breninim nastupom iz spota "Hajde da se volimo" .

Ova lutka je lansirana uz album "Boli me uvo za sve" iz 1990. godine, koji je ujedno bio i muzička podloga za film "Hajde da se volimo 3 - Udaje se Lepa Brena".

Garderoba lutke uključivala je kapicu, kariranu suknju, belu košulju i crvene čizme, što je odražavalo Brenin scenski kostim iz tog perioda.

Danas se ove lutke smatraju kolekcionarskim predmetima i, po domaćim sajtovima se mogu naći po ceni od nekoliko hiljada dinara do nekolilo stotina evra. Cena zavisi od očuvanosti i kompletnosti.

1/5 Vidi galeriju Pevačica očarala Krk Foto: Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Lutka sa likom Lepe Brene je takođe bila deo zbirke Muzeja Jugoslavije, gde je bila izložena u okviru postavke "Muzejska laboratorija" od 28. do 30. jula 2023. godine.

Kurir.rs

Lepa Brena: