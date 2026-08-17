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Nekadašnja učesnica rijalitija Milena Kačavenda je ponovo dospela u centar pažnje i podigla ogromnu prašinu na društvenim mrežama. Njene najnovije fotografije u luskuznom autobomilu marke "Ferari" izazvale su lavinu komentara, ali i spekulacija.

Na fotografijama koje su "zapalile" društvene mreže, Kačavenda sasvim samouvereno i opušteno upravlja besnom mašinom, a to je odmah pogrejalo glasine o njenom raskošnom načinu života iza kamera.

Milena Kačavenda Foto: Printscreen Instagram

"Nigde mafijaša, samo on"

Njeni pratioci su počeli da sumnjaju da je reč o tome da je Milena "upecala" milionera, ili da se upustila u neku novu ljubavnu priču, ali trenutno nema zvanične potvrde o tome.

- I tako nekako slobodno kao ptica, nigde mafijaša, samo ON - napisala je ona zagonetno, a mnogi na mrežama su se zapitali kome je uputila ove reči.

Poreklo ovog luksuza?

Jedni hvale njen stil, kao i prepoznatljivost po samopouzdanju, dok drugi otvoreno dovode u pitanje poreklo ovakvog luksuza. Međutim, Milena se nikada ne obazire na negativne komentare, već voli da ističe sopstvene uspehe. 

Milena Kačavenda  Foto: Printscreen Instagram

Takođe, tokom njenog učešća u rijalitiju, česta tema rasprava je bila njeno imovinsko stanje, a po svemu sudeći, to pitanje zanima mnoge, čak i van zidova Bele kuće.

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20:21
STARS 607 25.07.2026. Izvor: Kurir TV