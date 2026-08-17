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Anita Stanojlović je trenutno u 8. mesecu trudnoće, a sada je pokazala svoj trudnički stomak.

Dok s nestrpljenjem čeka da uzme svoju naslednicu u ruke, Anita je podelila trenutak iz lifta i oduševila mnoge svojim izgledom. Na fotografiji objavljenoj na Instagramu, ona je pozirala u crvenoj uskoj haljini, koja se pripojila uz telo i istakla njen stomak.

Sudeći po njenom nasmejanom izrazu lica, trudnica blista u osmom mesecu, pa se zbog toga može zaključiti da joj blaženo stanje i te kako prija.

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Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Anita i njen partner Luka Vujović su tokom svog učešća u "Eliti 9" saznali su da očekuju svoje prvo dete i to devojčicu, dok iz prethodnih veza oboje imaju po jednog sina.

Sinu sam rekao: "Anita je trudna"

Luka je nedavno za Blic otkrio i kako je sinu saopštio da je njegova izabranica u drugom stanju:

- Kada izađemo se suočimo sa realnim svetom. Emotivan sam, sinu sam rekao da je trudna Anita, rekao je da zna. Rekao sam jel znaš ko je tata, šalio sam se da ostanem u temi. Sutra će biti crni sto u porodici Vujović sigurno samo bez Milana Milošević.

Luka Vujović ispao u finalu Elite 9 Foto: Marko Karović

- Ako fanovi pošalju, otkud znam. Šalim se, biće brzo svadba, neće biti tajna. Anita i ja smo imali svađe prvih 20 dana. Nismo se svađali, poštovali smo se. Ponosan sam na nas kada gledam druge odnose, jako su bili turbulentni. - Ne plašim se Baje, ja sam na njega. On mora da shvati da sam ja njegova krv i da sam na njega povukao. Teško mi je da pričam o tome, išao sam protiv oca zbog Aneli jer sam se borio za nas. Kajem se zbog toga. Nisam trebao da idem protiv njega i nisam trebao to da uradim.

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STARS 607 25.07.2026. Izvor: Kurir TV