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Nekadašnja učesnica rijalitija i bivša voditeljka Jelena Pešić uživa u srećnoj ljubavi sa Mladenom Vuletićem, koji je nekada važio za velikog zavodnika. Njih dvoje danas imaju dve predivne ćerke.

Jelena neretko deli trenutke njihove porodične idile na mrežama, a ovog puta je oduševila pratioce.

Na fotografiji koja je raznežila mnoge, ponosna mama pozira pored bazena sa jednom od svojih naslednica u krilu, a njihovi osmesi govore više od 1000 reči.

Foto: Printscreen Instagram

Devojčica je uživala u osveženju pored vode u maminom krilu, a ovaj prizor je savršeno pokazao njihov miran život koji vode van kamera.

Uz ovu objavu, Jelena je označila svog supruga Mladena, pokazujući svima da njihova ljubav i sreća iz dana u dan sve više cvetaju.

"Otkako sam postala majka, sve se promenilo"

Podsetimo, Jelena je svojevremeno istakla da planira veliku porodicu sa Mladenom, pa otkrila detalje iz njihovog braka, istakavši da su mnogi želeli da ih rastave:

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- Otkako sam postala majka, sve se promenilo! Nisam mogla ni da zamislim koliko čovek postaje bogatiji i ispunjeniji kada dobije dete. Mila je u meni probudila najdivnije i najnežnije osećaje koji postoje. Posvećena sam detetu maksimalno, želim da znam i učestvujem u svakom novom pokretu, osmehu i svemu što se dešava u njenom životu, postala sam dosta odgovornija. Mislim da samo majčinstvo natera na takvu promenu - ispričala je ona i dodala:

- Oduvek sam volela da budem kao moja majka, da budem kao ona i da imam troje dece. Mladen hoće da ih imamo petoro - rekla je Pešićka za domaće medije.

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