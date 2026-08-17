POSEBAN DAN ZA GOCU TRŽAN I RAŠU NOVAKOVIĆA Usledilo veliko slavlje, pevačica se odmah oglasila (FOTO)
U porodici Goce Tržan i Radomira Novakovića danas postoji veliki povod za slavlje.
Naime, najmlađi član porodice, sin Rašinog brata proslavio je prvi rođendan, a tim povodom usledila je proslava.
Među najveselijima na slavlju bili su ponosni stric i strina, a Lena Marinković je podelila deo atmosfere na kojima smo imali prilike da vidimo predivne kadrove.
"Sunce naše..."
Dekoracija ovog slavlja bila je u znaku malog princa, dok je mali slavljenik je poneo lanenu košulju i šorc sa tropskim dezenom.
Ovim povodom se oglasila i Goca, koja nije krila koliko je vezana za malog Novaka.
- Sunce naše sjajno, srećan ti rođendan. Volimo te Nole - napisala je ponosna strina.
Godišnjica braka
Podsetimo, nedavno su Goca i Raša imali veliki povod za slavlje. Tada je prva čestitka stigla od Rašinog brata, a ubrzo je reagovala i Rašina majka.
- Srećno vam bilo 15 godina veze, a uskoro i uskro 11 godina braka - pisalo je u opisu objave.
Prvi komentar stigao je upravo od svekrve Goce Tržan, koja je ostavila emotikon srca u komentaru. Inače, Goca i Raša važe godinama za jedan od najskladnijih brakova na estradi.
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