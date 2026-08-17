Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U porodici Goce Tržan i Radomira Novakovića danas postoji veliki povod za slavlje.

Naime, najmlađi član porodice, sin Rašinog brata proslavio je prvi rođendan, a tim povodom usledila je proslava.

Među najveselijima na slavlju bili su ponosni stric i strina, a Lena Marinković je podelila deo atmosfere na kojima smo imali prilike da vidimo predivne kadrove.

Foto: Printscreen Instagram

"Sunce naše..."

Dekoracija ovog slavlja bila je u znaku malog princa, dok je mali slavljenik je poneo lanenu košulju i šorc sa tropskim dezenom.

Ovim povodom se oglasila i Goca, koja nije krila koliko je vezana za malog Novaka.

- Sunce naše sjajno, srećan ti rođendan. Volimo te Nole - napisala je ponosna strina.

Foto: Printscreen Instagram

Godišnjica braka

Podsetimo, nedavno su Goca i Raša imali veliki povod za slavlje. Tada je prva čestitka stigla od Rašinog brata, a ubrzo je reagovala i Rašina majka.

- Srećno vam bilo 15 godina veze, a uskoro i uskro 11 godina braka - pisalo je u opisu objave.

1/10 Vidi galeriju Goca Tržan i Raša Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/K1

Prvi komentar stigao je upravo od svekrve Goce Tržan, koja je ostavila emotikon srca u komentaru. Inače, Goca i Raša važe godinama za jedan od najskladnijih brakova na estradi.

BONUS video: