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Miki Đuričić veteran rijalitija i voditelj, ugostio je medije na salašu koji je kupio u naselju Mala Bosna, nadomak Subotice, a kako kaže, on i njegova supruga baš tu planiraju da sade voće i povrće, ali i da im ovo imanje služi za odmor.

Ovde su kako kažu, pronašli mir, daleko od znatiželjnih pogleda, a oko njih ima svega nekoliko vikendica oko kojih su zasadi suncokreta. Miki Đuričić je objasnio da na imanju koje ima 54 ara imaju već zasade lešnika, a da im je sada u planu i voće i povrće, kako bi imali za kućne potrpštine.

- Nama je ovo prvenstveno studio na otvorenom, gde mi kuvamo napolju, spremamo hranu za naše gledaoce, deca se igraju, naša neka svakodnevnica i gledaocima damo neki receptčetvrtkom i nedeljom na našem Jutjub kanalu “Kuvajte sa Mikijem”. Žena i ja smo uvek patili da kupimo salaš. I volimo ovaj kraj, volimo Suboticu. Ljudi u Maloj Bosni su jako nas lepo prihvatili, jako prijatni ljudi. Inače, Donji Tavankut, Mala Bosna, to je uglavnom bunjevačko stanovništvo, jako blag jedan narod, pitom narod, da pomognu, jako su srdačni i nama su oni jako legli ovde, ovaj kraj. I tu nam je Subotica blizu - kaže Miki i dodaje:

- Planiramo ovde voćnjak da posadimo. Šljive, višnje, da pravimo džemove. Kuvali smo već džem od kajsija. Uskoro krećemo od šljiva. Planiramo malo organsku proizvodnju neke hrane, pošto ovde imamo 54 ara. Iza imamo tu neke lešnike koje sam ja planirao možda čak i da izvadim, pa da posadimo voćnjak. Ovde kad dođemo, tu je takav mir, tišina. Tu nema nikoga oko nas. Mi smo u njivama. Ima naravno i trofazna struja i voda i sve. Dolaze nam i prijatelji sa svojom decom i gosti. Danas će doći Dunjin ujak, moj šurak, isto sa njegovim sinom da se igraju. Angelina i Dunja će ići na bazen. Kaže Angelina, mi ovde kao da smo sto godina. Sremci su malo, Bačvani i Banaćani se razlikuju po temperamentu. Mi smo malo Sremci onako žustriji. Bačvani i Banaćani su onako mirniji narod, ali nam je ovde ovako tako leglo to noću. Uzeo sam na “temuu”ove kineske sijalice i to solarne, sija. Sija ceo salaš ono.

1/10 Vidi galeriju Rijaliti učesnik otkrio šta danas radi Foto: Nenad Kostić, Printscreen TV Pink

Mikija su mediji pitali i kako izgleda jedan dan njega i supruge na salašu.

- Kad ustanemo, tu sa decom, doručak ja spremim. Ode se na neki bazen il se ode do Subotice, prošeta se do Palića. Volimo na Palić da idemo sa decom. Gledamo da deca imaju neku aktivnost. Pomažu nam tu, igraju se, imamo mir ovde. Jeste primetili kako vetar stalno duva? I da je 40 stepeni, uvek taj vetrić duva. Taj mir koji ljudi više nemaju u velikim sredinama u gradovima, mi smo to pronašli ovde i nama se to mnogo sviđa i volimo da pustimo decu da su slobodna, da se igraju - priča Miki, otkrivajući da ima u planu da renovira vikendicu koja će biti prava oaza mira za porodicu i prijatelje:

- Mi ćemo preko leta biti ovde, a živimo u Inđiji zbog dece i škole. Ovde dosta provodimo vremena preko leta, mi to još sređujemo, skoro smo to uzeli. U planu je da to sredimo da može ovde da se bude i zimi, nećemo seoski turizam. Mi volimo da se družimo i to. Neće biti otvorenog tipa, više zatvorenog tipa gde bi dolazili uglavnom naši prijatelji, gde bi mi spremali ručkove. Angelina ona je isto vrsna domaćica.

kurir / blic

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