MINA VRBAŠKI VIŠE NE MOŽE DA TRPI NASILJE! Oglasila se javno: Dosta je
Mina Vrbaški zabrinula je mnogobrojne pratioce na Instagramu kada je podelila poruku da ponovo, od nepoznate osobe, ona i njen partner Viktor Gagić trpe maltretiranje, uznemiravanje i iznošenje laži.
Mina je poručila da će potražiti pomoć od nadležnih institucija, te da se neće zaustaviti samo na prijavi.
- Dosta je. Zbog ponovnog uznemiravanja mene i mog partnera, očigledno ću morati ponovo da se obratim VTK-u i projavim sve što se dešava! Ovoga puta neću stati na prijavi. Biće pokrenuti odgovarajući pravni postupci zbog uznemiravanja, iznošenja neistina, klevetanja i svega drugog što bude utvrđeno! - kaže pa dodaje:
- Već sam jednom pronašla osobu koja je stajala iza ovakvih stvari. Pronaći ću je ponovo, bez obzira koliko lažnih profila bude napravila! Svaki novi lažni profil biće sačuvan, dokumentovan i prijavljen, a kada bude utvrđeno ko stoji iza njega biće odgovarajuće procesuiran. Nisam dužna nikome da trpim maltretiranje, laži i uznemiravanje. Ovaj put idem do kraja, isključivo kroz institucije i zakon - poručila je Mina.
Evo šta kaže Mina Vrbaški o otkazu na Pinku.
- Još ništa ne znam, jer su svi na godišnjim odmorima. Još se nisu ljudi sastavili i dogovarali, tako da čekam kada se svi vrate da vidimo da li se vraćamo na svoja radna mesta ili ne, kako ljudi odluče. Jezik mi je negde bio brži od pameti i neke stvari sam rekla koje možda nije trebalo, koje nisam ni mislila i koje neke nisu ni tačne. Više sam ja to onako u besu, jer me neke druge stvari bole, i onda sam tako branila sebe, a na kraju sam se malo ukanalila. Ali opet, ja znam da sam dete te kuće, neko ko je ušao kao najmlađa osoba, i mislim da treba sa čelnicima da obavim razgovor kada oni dođu sa godišnjeg odmora - rekla je Mina.
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