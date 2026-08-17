- Još ništa ne znam, jer su svi na godišnjim odmorima. Još se nisu ljudi sastavili i dogovarali, tako da čekam kada se svi vrate da vidimo da li se vraćamo na svoja radna mesta ili ne, kako ljudi odluče. Jezik mi je negde bio brži od pameti i neke stvari sam rekla koje možda nije trebalo, koje nisam ni mislila i koje neke nisu ni tačne. Više sam ja to onako u besu, jer me neke druge stvari bole, i onda sam tako branila sebe, a na kraju sam se malo ukanalila. Ali opet, ja znam da sam dete te kuće, neko ko je ušao kao najmlađa osoba, i mislim da treba sa čelnicima da obavim razgovor kada oni dođu sa godišnjeg odmora - rekla je Mina.