Slušaj vest

Rijaliti učesnik Alen Hadrović pokazao je šta radi sa sinom na imanju koje hitno prodaje. On se oglasio na Instagramu i podelio fotografiju sa naslednikom Vukom koja je odmah pokrenula veliki broj poruka.

Na slici ih vidimo kako se opuštaju tokom toplog, avgustovskog dana.

Screenshot 2026-08-17 185038.png
Foto: Printscreen

Mali Vuk i njegov otac su se kupali u bazenu, dok je Alenu bilo puno srce.

"Prodajemo kuću jer planiramo veliki projekat"

Maja i Alen Hadrović su, podsetimo, sagradili luksuznu vilu na Kosmaju u koju su uložili 200.000 evra i od koje su napravili privatan biznis, a nedavno su rešili da je prodaju.

Oni su se tim povodom oglasili 

Popularni rijaliti par Maja i Alen Hadrović nakon učešća u “Zadruzi“ totalno su se povukli i vode miran i porodičan život. Iako su pazarili stan u centru Beograda, bračni par sagradio je vilu na Kosmaju za njih, ali i za izdavanje. Foto: Pritnscreen/Instagram

- Prodajemo kuću iz razloga zato što ulažemo novac u novi biznis. Ne želim da otkrivam detalje, ali veliki projekat je u pitanju i potrebna su nam sva moguća finansijska sredstva da bi to realizovali. To je razlog prodaje kuće. Pričaćemo u bliskoj budućnosti o svemu, kad dođe do prodaje - rekao je Alen koji je kuću oglasio za 365.000 evra.

Ne propustiteStarsŠUŠKALO SE DA SE RAZVODE, SAD PRODAJU KUĆU! U vilu sa bazenom uložili 200.000 evra, a traže mnogo više! Novac im hitno treba
alen-hadrovic-8.jpg
RijalitiBIVŠA RIJALITI UČESNICA POKAZALA IZVAJANO TELO U BIKINIJU: Uživala kraj bazena u vili od 200.000 €, luksuz ostavlja bez daha (FOTO)
Screenshot 2026-08-03 081129.png
StarsRIJALITI PAR SAGRADIO KUĆU VREDNU 200.000 EVRA Pokazali kadrove luksuznog imanja, pa jasno poručili: Ako Bog da, imaćemo još tri vile (FOTO)
20240820-11-58-36--majahadrovic--instagram-photos-and-videos.jpg
StarsRAZGOLITILA SE KRAJ BAZENA I POKAZALA SAVRŠENU FIGURU! Ivana Šopić pozirala u oskudnom bikiniju i pokazala prirodno lice bez filtera (FOTO)
Ivana Šopić

 Pogledajte dodatni snimak:

00:25
Hit Seke Aleksić zapalio LoveFest Izvor: MONDO