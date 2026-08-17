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Rijaliti učesnik Alen Hadrović pokazao je šta radi sa sinom na imanju koje hitno prodaje. On se oglasio na Instagramu i podelio fotografiju sa naslednikom Vukom koja je odmah pokrenula veliki broj poruka.

Na slici ih vidimo kako se opuštaju tokom toplog, avgustovskog dana.

Foto: Printscreen

Mali Vuk i njegov otac su se kupali u bazenu, dok je Alenu bilo puno srce.

"Prodajemo kuću jer planiramo veliki projekat"

Maja i Alen Hadrović su, podsetimo, sagradili luksuznu vilu na Kosmaju u koju su uložili 200.000 evra i od koje su napravili privatan biznis, a nedavno su rešili da je prodaju.

Oni su se tim povodom oglasili

1/8 Vidi galeriju Popularni rijaliti par Maja i Alen Hadrović nakon učešća u “Zadruzi“ totalno su se povukli i vode miran i porodičan život. Iako su pazarili stan u centru Beograda, bračni par sagradio je vilu na Kosmaju za njih, ali i za izdavanje. Foto: Pritnscreen/Instagram

- Prodajemo kuću iz razloga zato što ulažemo novac u novi biznis. Ne želim da otkrivam detalje, ali veliki projekat je u pitanju i potrebna su nam sva moguća finansijska sredstva da bi to realizovali. To je razlog prodaje kuće. Pričaćemo u bliskoj budućnosti o svemu, kad dođe do prodaje - rekao je Alen koji je kuću oglasio za 365.000 evra.

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