ALEN HADROVIĆ POKAZAO KAKO PROVODI VREME SA SINOM NA IMANJU KOJE PRODAJE! Čist luksuz
Rijaliti učesnik Alen Hadrović pokazao je šta radi sa sinom na imanju koje hitno prodaje. On se oglasio na Instagramu i podelio fotografiju sa naslednikom Vukom koja je odmah pokrenula veliki broj poruka.
Na slici ih vidimo kako se opuštaju tokom toplog, avgustovskog dana.
Mali Vuk i njegov otac su se kupali u bazenu, dok je Alenu bilo puno srce.
"Prodajemo kuću jer planiramo veliki projekat"
Maja i Alen Hadrović su, podsetimo, sagradili luksuznu vilu na Kosmaju u koju su uložili 200.000 evra i od koje su napravili privatan biznis, a nedavno su rešili da je prodaju.
Oni su se tim povodom oglasili
- Prodajemo kuću iz razloga zato što ulažemo novac u novi biznis. Ne želim da otkrivam detalje, ali veliki projekat je u pitanju i potrebna su nam sva moguća finansijska sredstva da bi to realizovali. To je razlog prodaje kuće. Pričaćemo u bliskoj budućnosti o svemu, kad dođe do prodaje - rekao je Alen koji je kuću oglasio za 365.000 evra.
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