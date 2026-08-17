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Popularna voditeljka Aleksandra Jeftanović (50) skinula se u kupaći kostim i fotkom sa plaže oduševila pratioce, dokazavši da izgleda besprekorno i zategnuto. Iako na atraktivnim kadrovima deluje potpuno opušteno, ona je iskreno priznala da su je u realnosti sačekali ogromna gužva i obaveze oko doma.

Uz dozu prepoznatljivog humora, voditeljka je otkrila kako izgleda njen povratak u svakodnevicu i zbog čega odlaže objavljivanje novih fotografija. Tim povodom, obratila se fanovima sledećom porukom:

"Ovo sada nisam ja. Ja preskačem kofere i veš-mašine, ne odgovaram na mejlove, i pozive, a još malo ću početi da preskačem i decu i večeru. Ali sam upravo shvatila da imam slike za jedan baš dobar post. Ako sad krenem da ga slažem, zaspaću. Tako da — lane moje,ovih dana. Odoh da nešto radim.. Super smo se družili. Ćao." - napisala je Aleksandra koja je nedavno govorila o životu.

1/4 Vidi galeriju Aleksandra Jeftanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Muž joj je dasa i po, imaju dvoje dece

Aleksandra Jeftanović rekla je sudbnosno „da“ Aleksandru Švarku 2016. godine, a njen suprug ne voli da se eksponira, te ona retko i objavljuje slike sa njim.

Na pitanje kako uspeva da sakrije intiman život od medija, ona je jednom prilikom odgovorila:

- Moj suprug ne voli da se javno eksponira. Nas dvoje smo se našli, on poštuje sve moje izbore, ali mu ne prija medijska pažnja. Stidljiv je čovek i ja poštujem taj izbor. Pre neki dan sam objavila jednu fotografiju na svom profilu na Instagramu i to je osvanulo na svim portalima, a tada me je zamolio da to više ne radim - rekla je voditeljka jednom prilikom.

- Ja sam imala dovoljno godina i da nisam dobila dete sa Sašom nikad ga ne bih dobila. Pravi muž mora da bude domaćin, a to se vidi u tome kakav je sa svojom porodicom - rekla Aleksandra jednom prilikom u emisiji "Magazin In".

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Jeftanović Foto: Instagram Screenshot

- Ja sam u 39. godini rodila Anu i samim tim mislim da sam 'full time' mama. Sa dvadeset godina nemaš svest o životu, a sa četrdeset si već malo zadihan i uplašen nad svim. Možda ja nju i malo smaram, ali trudim se da im ugodim, da imaju lepo detinjstvo, ali jesam stroga - rekla je jednom prilikom Aleksandra o deci.

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