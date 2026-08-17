"NUDILI SU MI 100.000 EVRA DA UĐEM U RIJALITI" Ljubu Stankovića ste obožavali u "Pinkovim zvezdicama", a evo gde je danas (FOTO)
Dok se takmičio u "Pinkovim zvezdicama", Ljuba Stanković je osvojilo srca publike, a njegov izvanredan glas ga je doveo do pobede.
Prošlo je mnogo vremena od njegovo pojavljivanja u popularnom takmičenju, a danas je izrastao u pravog momka, te ga mnogi ne bi prepoznali.
Ovako je on nekada izgledao:
Šta Ljuba radi danas?
Iako su mu produkcije nudile ogromne sume novca za ulazak u rijaliti, on je bez oklevanja odbio taj put do medijske pažnje. Umesto rijalitija, Ljuba je izabrao da radi u muzičkom studiju i da nastupa širom inostranstva.
Sada je mladi pevač svojom novom fotografijom u ogledalu iznenadio pratioce na mrežama. Pozirao je u atraktivnom izdanju dok su u prvom planu bili njegovi mišići.
Ovako Ljuba izgleda danas:
"Nudili su mi 100.000 evra da uđem u rijaliti"
Jednom prilikom, Ljuba je otkrio da je dobio ozbiljnu ponudu za ulazak u rijaliti.
- Istina je da sam dobio ponudio ponudu da uđem u rijaliti, tada sam baš mali, snimao sam pesmu sa Severinom. Želeli su da uđem, mom tati su ponudili 100.000 evra, ali on to nije dopustio. Rekao je: "Šta on tu ima da gleda? Kako se svađaju i tuku'". Meni to sve izgleda zanimljivo, dok se gleda putem malih ekrana, ali mislim da meni mesto nije tamo. Ne bih ušao ni sada, gledam svoj pravac, da što više budem u studiju i da radim na novim pesmama. Nisam više za bilo kakvo takmičenje, a ni za rijaliti - rekao je Ljuba za "Informer".
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